El español Carlos Sainz (Ferrari), que este domingo saldrá tercero en el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en Spielberg (Estiria) que la reducida de este sábado "fue una buena carrera" y que en la de este domingo -prevista a 72 vueltas, para completar 306,4 kilómetros- lo darán "todo" para intentar superar a los Red Bull del líder, el neerlandés Max Verstappen, que saldrá primero, y de su compañero el mexicano Sergio Pérez, segundo en el campeonato; y que arrancará quinto.

"Ha sido una buena carrera hoy, sobre todo en las primeras vueltas luchando con Max (Verstappen) y Charles (Leclerc, su compañero monegasco). Al principio tuve la oportunidad de coger a Max en la curva 3 y lo intenté, pero no lo pude hacer por el exterior. Así que lección aprendida", indicó Sainz, de 27 años, que el pasado domingo logró, en Silverstone (Inglaterra), su primer triunfo en la F1, un día después de haber firmado su primera 'pole'; y, tras acabar tercero el esprint de este sábado -que repartía puntos entre los primeros ocho- es cuarto en el Mundial, con 133 unidades, 56 menos que el líder, Verstappen.

"Después de las primeras vueltas iniciales, tuve que dejar que los neumáticos y la batería se recuperasen, antes de volver a rodar a mi ritmo y eso fue prácticamente todo por hoy. Mañana será la verdadera carrera y comenzaremos de nuevo en las mismas posiciones", comentó el talentoso piloto madrileño, que suma 12 podios en la categoría reina.

Por otro lado, el español Fernando Alonso (Alpine), que este sábado no pudo disputar la prueba esprint del Red Bull Ring al no arrancar su coche y que, por ese motivo, saldrá decimonoveno en el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este sábado en Spielberg (Estiria) que llevan "perdidos 50 o 60 puntos en lo que va de año".

"La verdad es que no arrancaba el coche. Me quedé sin batería o algo así, porque estaba todo apagado; luego intentamos arrancar el coche con una batería externa y no funcionó tampoco", explicó este sábado el doble campeón mundial asturiano, 32 veces victorioso y con 98 podios en la Fórmula Uno.

"Otra vez un problema en mi coche y seguramente otro fin de semana súper-competitivo que lo más probable es que nos vayamos a ir con cero puntos en nuestra parte del garaje", comentó Alonso al canal de televisión Dazn en el Red Bull Ring, donde hubiese arrancado octavo en la prueba esprint con la intención de avanzar algunos puestos con miras a la carrera de este domingo.