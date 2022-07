La regatista del Club de Vela Port d'Andratx y futura primera balear en participar en la Mini Transat 2023, una de las regatas de alturas más exigentes del mundo, Aina Bauzà, ha competido en la Mini Calvados Cup, un campeonato para embarcaciones de clase mini que está dividido en tres regatas, las dos primeras se realizan a dos y, la tercera y última, en solitario.

Un total de 48 embarcaciones mini 6,5 zarparon de Douarnenez, en la punta de Finisterre, rumbo a Deauville, Francia, en la primera de las etapas de la competición. Una primera travesía en la que la regatista mallorquina Aina Bauzà se ha encontrado con diversos problemas técnicos, “rompimos una pieza del barco, que nos impidió tener las velas de proa puestas, por eso fuimos bastante más lentos”. “Además enganchamos una red de pesca, que tuvimos que cortar con un cuchillo”, añade Bauza, imprevistos de los que fueron aprendiendo y solucionando para continuar con las demás regatas.

La segunda de las etapas de la Calvados Cup, fue muy especial para la mallorquina, ya que cruzaba el Canal de la Mancha por primera vez con su embarcación “Redo”, y, además, de noche. “El barco al final es muy pequeñito, el Canal de la Mancha es impredecible y con muchas corrientes, la marea sube 4 o 5 metros, y hay muchos nudos de abatimiento de corriente”, explica la regatista. “Es una experiencia muy buena, es un poco complicado porque hay mucho tráfico y mucho mercante que te hace estar en constante alerta”, añade. Obstáculos que no le impidieron situarse entre las primeras posiciones de la clasificación, terminando la regata en el puesto 16 de la general.

Una vez completadas las dos primeras regatas, Aina Bauza se enfrentaba a la tercera travesía, ya en solitario y con el cansancio acumulado de las dos anteriores etapas. “Las noches fueron bastante largas, al navegar en solitario duermes bastante menos”, comenta, quien a pesar de ser la última de las etapas, salió con muchas ganas del puerto de Deauville rumbo a Roscoff, situándose en primera posición durante las 50 primeras millas de la regata. Luego, un fallo de lectura de las corrientes le hicieron bajar posiciones, hasta terminar la travesía en el puesto 18 de la clasificación general. “Al final terminé la regata, que era lo importante, era el objetivo”, confiesa orgullosa de esta competición la regatista andritxola.

Una competición que le han permitido a la regatista del Club de Vela Puerto de Andratx sumar un total de 770 millas en competición. Millas que necesita para poder conseguir las millas suficientes para participar en la Mini Transat 2023.

Pero la regatista balear no descansa, de hecho, la tarde del viernes 8 de julio, zarpa desde Roscoff, al norte de Francia, para embarcarse en su regata de mil millas en solitario y sin escalas, otro de los requisitos necesarios que debe acumular la regatista mallorquina para poder participar en la Mini Transat 2023. “Tú tienes que demostrar que eres capaz de hacer la MiniTransat. Durante las mil millas tienes que demostrar que sabes utilizar todo, escuchar la radio, hacer análisis de meteo…”, explica Bauza. “Es como un examen de que tienes que demostrar a la clase mini que serás capaz de navegar en la Mini Transat 2023” añade la regatista balear.

En esta ocasión, Aina Bauza se enfrentará a un recorrido circular que realizará en aproximadamente una semana y con unas previsiones meteorológicas buenas. Partirá desde Roscoff en dirección al sur este de Irlanda, para después bajar hacia la Rochelle, al sur de Francia, para volver a ganar latitud por la costa al puerto de Roscoff, en el norte de Francia.

Aina se embarca en esta travesía en solitario y sin escalas con buenas sensaciones sobre su embarcación, “el barco ya empieza a correr, eso a mí me gusta mucho, porque no me esperaba que esta embarcación pudiera estar delante en una regata”, comenta Bauzà. Aunque todavía queda trabajo por hacer antes de participar en la Mini Transat, “tiene cierto potencial, pero aún queda mucho que mejorar” asegura Bauza, quien pondrá a prueba su embarcación mini 6,5 en esta regata en solitario.

Después, todavía le quedan unas 180 millas en regata para poder clasificarse para participar en la Mini Transat 2023. Por ese motivo, Aina ya tiene en mente su próximo reto, que será participar el mes de agosto en la regata Mare Nostrum, que se celebra entre Barcelona y las Islas Baleares, y donde sumaría un total de 500 millas más.