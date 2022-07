El mallorquín Enric Mas (Movistar) saldrá de Dinamarca después de las 3 primeras jornadas con un rasguño de 49 segundos, lo que le coloca como el peor clasificado entre los considerados favoritos ó candidatos al podio. Mas, clasificado en el puesto 39 de la general a 1.03 del líder, el belga Wout Van Aert, y a 49 segundos del gran favorito del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, admitió ayer un balance «peor de lo esperado» tras superar las primeras etapas y a punto del traslado a Francia para disfrutar del primer día de descanso.

«El balance de estos tres días es un poquito peor de lo que esperaba yo, con los segundos cedidos en la crono, pero al menos estoy contento porque he salvado estos dos últimos días bastante bien. He visto que Matteo Jorgenson se ha caído, no lo sabía… Al margen de ese incidente, que confío no sea nada, y de los segundos de la crono, me marcho bastante satisfecho de Dinamarca», dijo el ciclista de Artà en la meta de Sondenborg. El líder del Movistar espera una semana en la que serán protagonistas los adoquines de la quinta etapa y la montaña de la séptima jornada en La Planche des Belles Filles. «Seguro que en La Planche des Belles Filles ya veremos cosas importantes, pero la etapa crucial de las que vienen en la primera semana es la del pavé. Como estos dos días, hay que intentar pasarlas lo mejor posible y ver cómo afrontamos la carrera a partir de entonces».

Enric Mas ve a todos sus rivales directos con cierta lejanía cuando el Tour no ha hecho sino empezar. El balear está a 49 segundos de Pogacar, a 41 de Vingegaard y Roglic, a 31 de Geraint Thomas, a 21 de Vlasov, a 12 de Daniel Martínez y a 7 de Nairo Quintana. «Veo al resto de favoritos y sus equipos bien organizados, pero llevamos solo dos días pudiendo observar a los rivales. Creo que serán los primeros días de montaña los que nos den información y sepamos cómo está cada uno; poco a poco veremos dónde podemos hacer daño», explicó.

De los 9 ciclistas españoles que compiten en el Tour, Mas es el mejor clasificado, con el resto a diferencias que, como mínimo, superan el minuto y medio, margen en el que se encuentran Gorka Izagirre (Movistar) y Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Marc Soler (UAE Emirates) a 1.35, Ion Izagirre (Cofidis) a 1.53, Imanol Erviti (Movistar) a 2.00, Carlos Verona (Movistar) a 2.30 y Jonathan Castroviejo (Ineos) a 4.10. El menorquín Albert Torres (Movistar) está a 1.55 en su primera participación en la ronda gala.