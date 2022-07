El próximo 7 de julio a las 14:30 se llevará a cabo en Nyon, Suiza, el próximo sorteo de la Champions League en el que el Palma Futsal arranca como cabeza de serie junto al Barça, Sporting de Lisboa y Benfica. La clasificación del equipo isleño desató una gran ilusión por jugar una competición que hasta ahora parecía un sueño reservado solo para los grandes equipos en España pero que se ha abierto a la clase media con el aumento del nivel competitivo de muchos equipos, como el que ha llevado a cabo esta temporada el Palma Futsal.

El próximo jueves es un día marcado en rojo en la agenda del club, pero este viernes ya se han conocido de forma oficial todos los equipos clasificados para la próxima edición de la Champions League y las cuatro sedes en las que se jugará la primera fase. Los cuatro se agruparán en el primer bombo del sorteo y no podrán enfrentarse entre sí.

La Main Round se disputará del 25 al 30 de octubre. Los tres mejores de cada grupo se clasificarán para la segunda fase, la Elite Round, que se celebrará del 22 al 27 de noviembre y de donde saldrán los cuatro equipos que se disputarán el título en la Final Four que se jugará en abril o mayo ya que la fecha concreta todavía no está decidida.

El Anderlecht de Bélgica, el Novo Vrijem de Croacia, el United Galaxy de Rumanía y el Luxol St. Andrews de Malta serán los equipos anfitriones, por lo que cada uno quedará ubicado en un grupo por sorteo y será el organizador de los partidos de ese grupo. Uno de los cuatro será rival del Palma Futsal y el país en el que debute el conjunto mallorquín.

Triunfos en Italia de los equipos Sub-11 y Sub-13

El Palma Futsal presume de cantera, que crece cada año en número y en nivel. Uno de sus destinos habituales cada verano es el Torneo Internacional de Montesilvano, en Italia, donde el conjunto balear ha arrasado. El club desplazó a cuatro equipos de la cantera del equipo para jugar en tres categorías de diferente edad, conquistando dos títulos de campeón y dos subcampeonatos jugando los dos equipos del club la final de la categoría sub 13. El equipo sub 11 ganó el torneo, igual que uno de los dos equipos de la categoría sub 13 mientras que el otro cayó en la final.