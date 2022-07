La Federació de Bàsquet de les Illes Balears celebró este sábado su Asamblea General Ordinaria de 2022 con el orgullo de presumir que ya superó las diez mil licencias federativas en la pasada temporada. El acto tuvo una buena participación con algo más del 53% de asambleístas presentes en el hotel Hipotels Playa de Palma Palace. El presidente de la FBIB, Juanjo Talens, quiso destacar el incremento de licencias a todas las islas y resaltó al Club Baloncesto Formentera, que recibió un diploma como el club con mayor crecimiento de nombre de licencias desde el inicio de la pandemia de la Covid-19. Estos datos, destacó el dirigente, demuestran el esfuerzo y la fortaleza de los clubes en una época tan complicada como la que se ha vivido en todos los ámbitos en los últimos años.

Otro de los puntos importantes es la continuación del programa ‘Feim + Costat’ a través de los que la FBIB ofrece diferentes ayudas a nivel económico tanto a clubes como a familias. En tres años se habrá aportado 25.000 euros en subvenciones y ayudas a nivel económico. De cara al futuro a corto plazo, la FBIB se marca el objetivo de «dar impulso al baloncesto 3x3» y, en este sentido, Talens anunció que Baleares presentará una propuesta de organización del Campeonato de España U17 de 3x3 de la próxima temporada. Además, la Asamblea sirvió para escenificar el cambio de la dirección deportiva de la FBIB después de que Jordi Capó decidiera cerrar su etapa tras cuatro años en el cargo. El técnico ha manifestado que “he intentado ayudar a crecer al baloncesto balear, pero sin ninguna duda el baloncesto me ha hecho crecer mucho más a mí. Quiero trasmitir que el baloncesto balear, la Federación, los clubes y federados me tendrán siempre que lo necesiten”. El cargo lo asume desde ya As García, que ya lleva dos meses trabajando con Jordi Capó.

Desde la Fundació FEBIB1935 también han estado presentes en la Asamblea General Ordinaria y ha participado en diferentes sentidos. Por un lado, han entregado un obsequio a todos los clubes presentes de un marco con una ilustración de Bea Jedi con la foto de los hermanos Reynés del primer partido de baloncesto en baleares en 1932 en Sóller, con motivo de la celebración de este hito hace ya noventa años. También han realizado un reconocimiento a diferentes personas como Vicent Petrus, Casimir Gòdia, Maria Magdalena Coll, Ángel Amigo, Luis Picó y Fina Servera por su tarea en la sombra a favor del baloncesto balear bajo el premio ‘Indispensables del Bàsquet Balear’.