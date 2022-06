El entrenador del Palma Futsal Antonio Vadillo ha querido explicar las críticas que vertió el pasado martes tras el partido ante el Barça. Esta mañana, en la habitual rueda de prensa para concluir la temporada, el técnico jerezano ha explicado que lo más le ha dolido durante el curso han sido las críticas hacia sus jugadores. "Los he visto sufrir mucho esta temporada. He visto a mis capitanes llorar dentro del vestuario cuando las cosas estaban mal por las críticas recibidas, de ahí mi queja del otro día. Lo que me ha dolido han sido unas críticas que para mí fueron desmesuradas de cara al grupo de jugadores. Las adversidades que hemos tenido esta temporada nadie las veía", ha explicado.

También ha agradecido las palabras de José Tirado, director deportivo del club, explicando la realidad económica y deportiva del club. "La parte de dentro la acaba de aclarar José. Esto es lo que yo quería, que se pusiera en valor desde el club todo lo que estamos haciendo. Ha explicado la situación con respecto a los demás clubes, lo que nos cuesta todo, las decisiones que se han tomado desde el club. Creo que todos seamos conscientes de esto y por eso me quejé. Pensamos que la gente no veía nada esto", ha zanjado. Vadillo carga contra las voces críticas con el Palma Futsal Por otro lado, ha querido dar mérito al trabajo de sus jugadores para seguir siendo competitivos y luchar por los títulos mirando de tú a tú a los equipos grandes a pesar de las dificultades. El cuadro balear se ha sobrepuesto a dos bajas capitales que sufrió en el mercado de invierno y ha terminado subcampeón de la liga y clasificado para la Champions League en una temporada en la que ha dado una muestra de resiliencia. "En los últimos cuatro años hemos vendido cinco jugadores, algo haremos bien. Nosotros llegamos hasta donde llegamos, si no nos los quedaríamos", asume Vadillo. El cuadro balear ha visto, una temporada más, cómo se le han ido jugadores importantes a mitad de temporada después de que un equipo haya pagado su cláusula: "Si vienen clubes a comprarnos jugadores, ya no grandes si no normales, ¿qué hacemos? Ya no solo que los compren, es que les pagan cuatro veces más de lo que cobran aquí, se tienen que ir, yo se los digo a ellos", ha añadido. Aún así, el Palma Futsal ha conseguido sacar un billete histórico a la Champions que disputará el próximo curso y Vadillo ha asegurado que están "muy ilusionados de cara a la próxima temporada, creemos que la plantilla que ya está prácticamente confeccionada es bastante competitiva para lo que viene la temporada que viene", aunque ha apuntado que "sabemos que tenemos que trabajar mucho y bien". Para terminar, el jerezano se ha acordado de su afición, quien ha estado apoyando al equipo durante toda la temporada: "Esta temporada poco a poco hemos vuelto a recuperar a nuestra afición. Ese binomio que tiene afición y equipo que es descomunal, lo teníamos hasta hace dos años y por culpa de la pandemia lo habíamos perdido un poco, pero otra vez la gente se ha enganchado. Le agradezco a la afición el apoyo que nos han dado durante toda la temporada. Me llena de orgullo que hayamos recuperado el binomio con la afición porque así vamos a ser más fuertes", ha concluido el técnico del equipo mallorquín. José Tirado: “Merecíamos un premio como entrar en Champions” El Palma Futsal pone fin a su mejor temporada de la historia. La disputa de las finales de la Supercopa de España y de la liga y la clasificación a la próxima edición de la Champions avalan un curso sobresaliente del club mallorquín. José Tirado, máximo exponente del Palma Futsal, asegura que "hemos hecho un año con un final muy feliz" y añade que "ya merecíamos un premio como este, yo sé que todo el mundo tiene la ilusión de ganar un título, nosotros los primeros, pero somos conscientes que ganar es muy difícil, y un título mucho más. Nos hemos llevado un premio, no sé si más grande que un título, pero sí el premio de jugar la Champions". Aún así, el director general de la institución balear asume que "ha sido un año muy difícil, cambiamos de proyecto con seis o siete fichajes, se bajó el presupuesto cerca de 300.000 euros y veníamos de un año de pandemia con pérdidas" y apunta que "para nosotros era el reto de poder sacar el club adelante".