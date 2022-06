Gloria a los campeones. Este martes los mejores conjuntos y jugadores y jugadoras de Mallorca recibieron público tributo al recibir sus distinciones en la XIV Fiesta Campeones en un multitudinario acto celebrado en el campo Son Malferit, que registró un lleno y colorido espectacular. Fue un día inolvidable para todos los presentes, especialmente para los protagonistas, entrenadores y jugadores, que acudieron acompañados de sus familiares, que no dejaron de vitorear y animar en el evento, organizado por la Federació de Futbol de les Illes Balears y DIARIO de MALLORCA, con el patrocinio del Hyundai Grupo Proa.

La XIV Fiesta Campeones fue muy especial. Lo fue porque se recuperó de la mejor manera este evento que debido a las extraordinarias circunstancias del covid no se pudo realizar desde el 2019. Al respecto, la fiesta tuvo un especial recuerdo hacía todas esas personas que han luchado por este deporte en estos momentos complicados, además de mención especial a todas esas personas que fallecieron como los abuelos y abuelas, que tienen un papel fundamental en el balompié base.

Con una puesta en escena nuevamente brillante, el maestro de ceremonias Víctor Gistau enseguida encandiló a los más de 3.000 asistentes al acto. Asistieron como invitados futbolistas importantes como Ramón Rodríguez, Monchu, del Valladolid; Pablo Ramón y Ferran Quetglas, del Real Madrid; Carlos Barrón y Tomaz, del Palma Futsal; René Román y Marina Orozco, del Atlético Baleares. Como autoridades asistieron el presidente de la FFIB, Miquel Bestard; el gerente del DIARIO de MALLORCA, Sebastián Oliver; el conseller d’esports, Andreu Riera; y Juan Pastor, del Hyundai Grupo Proa.

La entrega de trofeos fue el momento más esperado por los presentes. Con los acordes de 'We Are The Champions' de Queen los capitanes de los mejores equipos subieron al escenario para recibir los trofeos. Se premiaron a los campeones de las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, tanto de fútbol como de fútbol sala. Tras recibir el trofeo y el sonoro aplauso de los presentes, el capitán junto con toda la plantilla inmortalizó el momento con una fotografía para la posteridad.

Al respecto, destacar equipos como el Mallorca cadete y benjamín; el Atlético Baleares alevín; y al Interpla prebenjamín, con tres trofeos, campeón de Liga, de Mallorca y de Balears.

Mejores jugadores de la temporada

También hubo mención especial para los mejores jugadores y jugadoras de fútbol y fútbol sala. En fútbol masculino, los mejores fueron: Alejandro García (Mallorca), en cadete; Daniel Molina (Mallorca), en infantil; Elyott Andreas (Mallorca), en alevín; Noé Megías (Atlético Baleares), en benjamín; y Hugo Sánchez, (La Salle), en prebenjamín. En féminas, Joana Valcaneras (Collerense); Caterina Ferriol (Petra); Abril Sampol (Atlético Baleares), Francina Mulet (Sa Fortalesa); y Aina Muntaner (Murense); y en fútbol sala, Miguel Soler (Sala 5 Manacor); Lucas Trujillo (Llevant Manacor); Antonio Loureiro (Bar Gost Sagrat Cor); Aitor Tejero (Viva Sports); y Thiago Morillo (Alcúdia).

El evento, que contó con las actuaciones de Grupo Freedom y Wildness, se cerró con el manifiesto a la deportividad a cargo del jugador del Ferriolense Adrià Alomar, que emocionó a los presentes, y un multitudinario lanzamiento de balones.