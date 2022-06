El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda investigará al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y al futbolista del Barça y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, según un auto dictado este lunes al que ha tenido acceso El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico.

La jueza admite así a trámite la querella interpuesta por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, dirigida por el presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, al entender que los hechos descritos en su denuncia "revisten los caracteres de un presunto delito de Administración desleal y corrupción en los negocios".

En dicha querella, presentada el 30 de mayo, Galán denunciaba algunas de las prácticas desveladas en los audios y documentos privados de Rubiales, publicados por 'El Confidencial', y sustraídos de manera presuntamente ilegal del teléfono móvil del presidente de la RFEF.

Los presuntos delitos

Entre los presuntos hechos delictivos denunciados por el presidente de CENAFE se encuentran el acuerdo entre Arabia Saudí y Kosmos por el que la empresa de Piqué se embolsó 24 millones de euros de comisión por llevar la Supercopa de España al reino saudí; el espionaje al presidente de AFE, David Aganzo; la ayuda por vivienda que RFEF abonó a Rubiales; y su viaje a EEUU junto a otros dos trabajadores federativos.

Rubiales y Piqué tienen tres días ahora para interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto y cinco días para interponer un recurso de apelación directo. La jueza exige también una fianza de 10.000 euros a Galán para personarse como acusación particular en el proceso.

La decisión obligará a apartarse a la fiscalía Anticorrupción que no obstante deberá pronunciarse sobre la competencia de este juzgado, como le solicita la propia magistrada Delia Rodrigo Díaz en su auto.

Esto es porque el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que el fiscal "cesará en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos". De este modo, el Ministerio Público deberá remitirle a la jueza Rodrigo todo lo que haya investigado hasta el momento y perderá el control de los tiempos sobre el caso y la exclusiva sobre la petición de diligencias a realizar.

Estudiará si le impone la fianza

Igualmente, la jueza pide a Anticorrupción que informe sobre la aplicación de la medida cautelar solicitada por el querellante contra Rubiales y Piqué, que según informó en su día este diario implica la imposición de una fianza " para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias" en las que éstos que pudieran incurrir y, ·en su caso "el embargo de bienes" por valor de lo presuntamente sustraído, que según esta parte asciende a 24.041.764 euros.

Estas cantidades, según Galán se corresponden con el caudal con el que han despatrimonializado la RFEF. "De los que 24.000.000 de euros deberán responder de manera solidaria ambos querellados en cuanto a su intervención en los dos delitos de corrupción en los negocios", añadía la demanda, y por lo que respecta a los tres delitos de administración desleal, otra segunda fianza sólo para Rubiales por otros 41.764 euros.

Más frentes

Al margen de esta querella, Rubiales cuenta aún con varios frentes abiertos: una denuncia ante la Guardia Civil (de AFE), otra denuncia todavía pendiente de admisión en el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid (de Manos Limpias) y una querella por acoso y coacciones (de su tío y ex jefe de gabinete Juan), además de dos solicitudes en la mesa del CSD (de AFE y el Dux Internacional de Madrid) para que sea investigado por el Tribunal Administrativo del Deporte.

Rubiales, por su parte, anunció una denuncia contra su tío Juan y contra otro trabajador de la RFEF por obtener información de manera ilegal y revelar secretos. Otros dos empleados federativos, Javier Gómez Matallanas y Miguel García Caba, han sido denunciado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por injurias y calumnias.

"El lado oscuro"

Este mismo martes, en la asamblea extraordinaria celebrada por la RFEF para la aprobación de sus cuentas de 2021, denunciaba que "está demostrado que hay gente que quiere acabar con el presidente de la RFEF", acusando a sus detractores de conseguir que "alguien que fue cercano a mí me haya traicionado", en referencia implícita a su tío Juan de quien ha dicho sentir "lástima".

Rubiales ha mencionado directamente a su archienemigo Javier Tebas, de quien ha resaltado que "dice que hay que ganar la batalla y cargarse a Rubiales". "El lado oscuro del fútbol no es este en el que me encuentro yo. La gente está harta de estos ataques y faltas de respeto. No van a encontrar ninguna ilegalidad en mi forma de actuar. Va a seguir haciendo daño a mi imagen, sé lo que pretenden, pero sigo estando igual de tranquilo", ha cerrado el presidente de la RFEF.