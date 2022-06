Álex Márquez correrá, la próxima temporada, con una Ducati de Gresini

Se siguen produciendo los movimientos de cara a la próxima temporada en el Mundial de MotoGP. El equipo del desaparecido Fausto Gresini, muy de moda siendo dirigido por su esposa Nadia Padovani, ha fichado, para la próxima campaña, al catalán Álex Márquez, de 26 años, doble campeón del mundo de Moto3 y Moto2, que formará pareja con el joven italiano Fabio Di Giannantonio, de 23 años, que está cuajando una buena campaña en el 'team' italiano aunque no a la altura de su compañero Enea Bastianini, ganador de tres grandes premios y al que todo el mundo sitúa, en el 2023, como nuevo compañero, en el equipo oficial de la fábrica de Borgo Panigale, de 'Pecco' Bagnaia.

Hay que cambiar

El pequeño de los Márquez, que este sábado en sus declaraciones tras los últimos entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos, que se está celebrando en Assen, no quiso anunciar su cambio de equipo y marca, sí criticó duramente a Honda por la pésima moto que ha puesto en manos de sus cuatro pilotos oficiales (Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró y él mismo). "Una fábrica tan grande como Honda también necesita cambios, porque los responsables de Japón quiere cambios. Pase lo que pase", dijo ayer Álex, "yo lo aceptaré y, si me tengo que marchar de honda, me iré con la cabeza muy alta, porque siempre he dado el 100% en la pista".

Honda, desesperada

El pequeño de los Márquez, que aseguró en esas mismas declaraciones que "hay que tener paciencia, mucha paciencia, más que nunca, con Marc, que está muy ilusionado con que esta cuarta operación en su brazo derecho sea la definitiva y funcione", aseguró que "la gente de Honda, la de Japón y la que vienen a los circuitos son los primeros que se han dado cuenta de que necesitan cambios importantes, puede que de pilotos o ingenieros, o cambiar, como reconoció Alberto (Puig, 'team manager'), la manera de trabajar, en la fábrica y en los circuitos. Ellos saben que han de cambiar cosas, pues han llegado fábricas europeas, como KTM, Aprilia y Ducati, que han cambiado la manera de trabaja y, en estos momentos, están un paso por delante suyo".