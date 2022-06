Además, ha habido doblete en el podio de Son Moix, en donde ha acabado la etapa, ya que la mallorquina Iurani Blanco (Laboral Kutxa) se ha hecho con la medalla de bronce en el esprint en donde se han jugado la plata ocho corredoras y que ha llegado a 3:12 de Mavi García.

La mallorquina, que este año compite con el equipo UAE Team ADQ ha ganado con claridad la etapa, con un recorrido Sant Llorenç-Palma, de 130 kilómetros, que prácticamente ha sentenciado en el kilómetro 70, cuando Ane Santesteban, su compañera de escapada, ha cedido tras pedir asistencia al coche neutro por problemas con el cambio.

Mucho antes ya había puesto Mavi García patas arriba la carrera. En el Camí de Sant Jordi, con 47 kilómetros recorridos desde la salida de Sant Llorenç, cambió el ritmo y salió en busca de las escapadas Martín y Benito. Un arreón que sólo aguantó Ane Santesteban.

Ambas colaboraron en solidificar la escapada, relevándose en busca de llegar con ventaja al tramo final de la etapa, en un circuito diseñado por Palma con dos subidas al Coll de Sant Creu. Durante 20 kilómetros marcharon juntas, hasta que Santesteban se descolgó.

A partir de ahí siguió en solitario Mavi García, que vio reducida la ventaja hasta el medio minuto tras el trabajo del Movistar en un pelotón con algo más de una docena de ciclistas, entre las que estaba la también mallorquina Iurani Blanco.

Con la entrada en Palma, en donde había que dar 2 vueltas a un circuito de 21,8 km, la ventaja de medio minuto se fue incrementando a medida que la mallorquina mantenía el ritmo y las integrantes del pelotón no encontraban acuerdos para atacar.

Mavi García elevó su ventaja a los 2:42 con 25 kilómetros por delante y justo antes de la segunda subida al Coll de Sant Creu, de unos 6 kilómetros con una pendiente media ligeramente superior al 5% (y algunos tramos con rampas que superan el 10%), la mallorquina casi se sabía ganadora.

Tras coronar la cima, ya todo fue cuesta abajo. 13 kilómetros para saborear su cuarto título de campeona de España de ruta, el tercero consecutivo, que Mavi García ha celebrado con una sonrisa. Tras ella han llegado, por este orden, Sandra Alonso y la mallorquina Iurani Blanco.

Mavi García: "Ha sido muy especial"

"Ha sido muy especial. Sabía que habría muchos ataques, llegar hasta aquí era muy difícil controlando", ha explicado Mavi García, de 38 años, nada más cruzar la meta. "En Pòrtol sabía que podía haber un corte y ha salido bien", ha señalado.

"Me da confianza, me he sentido muy bien, ha habido mucho desgaste, pero estoy muy motivada y con muchas ganas de Giro y Tour", ha concluido.