El piragüista del Real Club Náutico de Palma Alex Graneri se ha colgado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa sub 23 de la categoría K1 1.000 metros.

La prueba se ha disputado esta mañana en aguas de Belgrado (Serbia). El mallorquín ha salido muy fuerte y ha liderado la flota hasta el ecuador de la regata. En los últimos metros ha tenido que echar el resto y remontar desde la cuarta posición para, finalmente, subir al podio con un tiempo de 3:31:44, a una décima del segundo clasificado, el alemán Jakob Kurschat. La victoria ha sido para el palista austriaco Timon Maurer.

“Ha sido una regata muy dura”, ha reconocido Alex Graneri tras la ceremonia de entrega de medallas. “He salido muy bien, me he notado adelante todo el tiempo. Tenía miedo porque el serbio y el alemán, en la clasificatoria, subieron mucho en el 500 y se me fueron. Era un punto clave, pero la verdad es que me he podido mantener muy bien. En el 250 final han subido mucho el austriaco y el alemán, y yo he tenido que sacar todo lo que tenía. Hemos entrado muy parejos y con muy buen tiempo. Estoy muy contento porque todos los rivales son más mayores que yo”, ha explicado el deportista del RCNP.

Graneri, que el año pasado obtuvo la medalla de plata en el europeo junior de la misma distancia y posteriormente se proclamó campeón del mundo, tiene 19 años. La de hoy ha sido su primera participación en una final internacional de la categoría sub 23, donde todos sus adversarios acumulan más experiencia. La medalla de bronce le sitúa como uno de los piragüistas españoles con una mayor proyección en la historia de esta distancia, en la que el también balear Marcus Cooper se proclamó campeón olímpico en Rio 2016.

“El hecho de haberse clasificado para la final en su estreno como sub 23 ya se podía considerar todo un éxito; la medalla es un resultado excelente”, ha asegurado el vicepresidente del RCNP y ex presidente de la Federación Balear de Piragüismo, Juan José de Salabert. La obtención de la presea supera con creces las expectativas que cabía depositar en este Campeonato de Europa.

El Real Club Náutico de Palma estará representado en otra de las finales de la gran cita de Belgrado. La piragüista junior Carla Vey luchará por el podio mañana, a las 10:02 horas, como integrante del equipo femenino de K4 500.