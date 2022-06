El marchador ibicenco Marc Tur Picó continúa haciendo historia y abanderando el nombre de la isla de Eivissa como referente deportivo y defensor de los valores sociales. Y por todo ello, el Consejo Superior de Deportes (CSD), a través de su presidente, José Manuel Franco, ha reconocido este viernes al marchador de la Peña Deportiva con la Real Orden al Mérito Deportivo por su "compromiso con la igualdad" en el marco de la estrategia 'Iguales en el Deporte' y del Día del Orgullo LGTBI+.

Mediante la Resolución del 24 de junio de 2022 de la presidencia del CSD, Marc Tur fue reconocido por "representar la lucha de hombres y mujeres en favor de la igualdad y para reconocer los valores del deporte más allá de la orientación sexual del deportista".

"Me siento muy orgulloso y muy contento. No me lo esperaba. Mucha gente se merece esta medalla también. Por un lado mi actuación en los Juegos marcó un antes y un después. Esa competición reflejó el esfuerzo y sacrificio de tantos años de dedicación al atletismo. Fue una prueba agónica de 50 km en la que cuerpo y mente me llevaron a una extremo y unos límites que no sabia que podía tener. Luché por la medalla pero nueve segundos me separaron de un bronce", recordó Marc Tur, cuarto en los Juegos y diploma olímpico.

Al lado de la igualdad, el respeto y la tolerancia

"Por otra parte siempre estaré del lado de la igualdad, respeto y tolerancia frente al odio que tantas veces se puede comprobar en esta sociedad. En el deporte hay valores que deben estar presentes. Tenemos la suerte de vivir en esta época y lugar, pero no debemos olvidar a aquellos que han luchado por estar donde nos encontramos. Mi historia es una más dentro del colectivo. Siempre mostraré todo mi apoyo para que estas dificultades vayan desapareciendo. Cada granito cuenta", señaló.

"En muchos casos nos hubiera gustado tener un desarrollo personal sin estigmas, miedos o prejuicios porque primero somos personas antes que deportistas y no debemos olvidarnos de eso", manifestó.

José Manuel Franco, presidente del CSD, dijo que la concesión de esta medalla permite "continuar la senda en favor de la igualdad, diversidad e inclusión".

"Ahora cobra fuerza el lema irrenunciable 'Iguales en el deporte'. No vamos a renunciar y guiará nuestros pasos ahora y siempre. Trabajamos para que las igualdades se aprecien y las desigualdades se diluyan", dijo Franco, en su discurso de "agradecimiento" a Marc Tur.

"Cuando dijiste que eras gay contribuiste a aceptar un mensaje de aceptación y respeto, dos cosas imprescindibles en el deporte y la sociedad. Ponemos en valor tu valentía por expresaros como sois, algo que parece sencillo pero que no lo es, y algo que a la sociedad española todavía le cuesta aceptar. El deporte ofrece un altavoz que bien utilizado convierte a los deportistas en referentes para miles de personas", confesó.

"Tu visibilidad ayuda a vencer miedos, inseguridades y determinadas incomprensiones. Ninguno de nosotros debería vivir con una careta por los sentimientos que despierta hacía otra persona. Nadie debería sufrir por su condición sexual. Quiero que te conviertas en punto de apoyo para la juventud. Tu visibilidad nos permite combatir la homofobia", comentó.