El largo partido disputado ayer ante el serbio Laslo Djere, que venció tras dos horas y quince minutos de duración (5-7, 7-6[1], 7-6[1]), unido a su buen papel en el ATP de Stuttgart alcanzando las semifinales; han pasado factura físicamente al No.45 mundial que tratará ahora de recuperarse a tiempo de cara a la inminente cita en Wimbledon.

Kyrgios ha despertado una gran expectación desde su llegada al Mallorca Country Club, movilizando a multitud de fans como uno de los grandes reclamos en un cartel de lujo para el único evento ATP sobre hierba que se disputa en el sur de Europa. Su partido ante Djere generó hasta ahora la mejor entrada de público en la Pista Central, que pudo disfrutar de una emocionante batalla.

Nick Kyrgios

Siento mucho tener que retirarme del partido de esta noche aquí en Mallorca. He estado jugando muchos grandes partidos últimamente y, desafortunadamente, me desperté con dolor en la zona abdominal. He visitado al doctor del torneo enseguida y me ha recomendado no jugar esta noche. Aprecio mucho el Mallorca Championships pero seguiré su consejo porque no quiero poner en riesgo mi participación en Wimbledon la próxima semana.

Tenía muchas ganas de que llegara el partido de esta noche, ya que me ha encantado estar aquí. Mallorca es una isla preciosa y con gente muy agradable.

Quiero dar las gracias a Toni Nadal, a Edwin Weindorfer, al increíble público y a toda la organización del torneo por el gran trato recibido. Espero poder volver a Mallorca el año que viene.