Pilotades | El Urbanitzacions se queda a las puertas del ascenso a Segunda B

El Urbanitzacions CD de fútbol sala perdió este pasado fin de semana ante el FS Villaverde de Madrid por 7-0, en la vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. El cuadro de Llucmajor llegó a la capital de España con una ventaja de dos goles tras ganar en Son Verí por 7-5 a los madrileños. En el descanso la eliminatoria estaba igualada ya que el Villaverde vencía por 2-0. Sin embargo, en la segunda parte los locales, arropados por un pabellón lleno, sentenciaron con cinco goles más. «No pudo ser, caemos en la vuelta del play off por 7-0 contra el Villaverde. No conseguimos el ascenso pero nada debe empañar la extraordinaria temporada que ha hecho nuestro equipo, campeón de la Tercera balear y campeón de Copa. Toca levantarse», señaló el club en sus redes sociales.

Fútbol playa: Notable papel del Collerense femenino

El Collerense femenino de fútbol playa ha finalizado la primera fase de la Liga Primera División, grupo norte, con un notable papel ya que ha ganado cuatro encuentros de los siete que ha disputado. Las rojillas vencieron a Fuensalida (2-6), al Platja Roses (9-3), al Mazarrón (1-8) y en la despedida al Alicante Sun (6-1); empataron frente al Bonaire Terrassa (4-4) y cayeron con el Playas San Javier (0-9) y Turia Beach (1-3).

Benéfico: Torneo en Pòrtol para recaudar fondos

El pasado sábado en el campo municipal de Pòrtol, Son Caulelles-Cata Coll, se celebró un torneo de categoría benjamín, entre dos equipos del Cide y dos del Sporting Sant Marçal. La clara finalidad de estos duelos amistosos era para recaudar fondos para la Esclerosis Múltiple y enfermedades generativas. El acto estuvo organizado por el consistorio de Marratxí, estuvo amenizado por la batukada de Pòrtol y la actuación del ‘Dimonis de Fang’ de Sa Cabaneta. Al acto acudieron las concejalas Neus Serra y Aina Amengual, de participación ciudadana y servicios sociales, respectivamente, informa Miquel Bosch.

Empresas f-7: Igualdad en el inicio de la Copa

Empezó la Copa de fútbol-7 de empresas con dos duelos de primera ronda de lo más igualados que se resolverán en la vuelta. El Port de Sóller hizo la machada y levantó un 4-0 al descanso para terminar ganando 4-5 gracias a dos postreros goles de Cuco, autor de cuatro dianas. No menos emocionante estuvo la ida entre Poblense Veterans y Murenc Atlètic. Tras un primer tiempo sin goles, las hostilidades se rompieron nada más reanudarse el encuentro con el 1-0 de Jaume Morata. Los visitantes Álex Sánchez y Gerard Nieves daban la vuelta al marcador, pero dos tantos del mítico Serra Marrón en los instantes finales dieron la victoria a los azulgranas por 3-2. Así pues, todo abierto de cara a los partidos de vuelta que se disputarán esta semana.

Cadetes: Quince penaltis en el Espanya-Felanitx

Quince penaltis consecutivos, terminando todos ellos en gol, en el desempate que dirimieron los equipos cadetes de fútbol del Espanya de Llucmajor y el Felanitx, tras una memorable final de Mallorca disputada la semana pasada en el municipal de Santanyí. En el que fue el número 16, el tiro llucmajorer dio en el larguero y salió fuera, lo que supuso el título para los felanitxers. El encuentro de alto nivel, igualado y muy disputado había finalizado con empate a cero.

Cadetes: Mucho público y muy deportivo

Cabe destacar el extraordinario ambiente y numerosa concurrencia de público, que fue muy deportivo, que animó en todo momento a sus respectivos equipos que de forma excelente habían superado las eliminatorias previas de la fase del play off. Incluso, desde Llucmajor, fletaron un autocar. Con buen criterio, la Federación había accedido a las demandas de ambos clubes para jugar en Santanyí, localidad intermedia, ya que inicialmente era en Son Fuster de Palma, informa Biel Gomila.

Génova: El club da las gracias a Kike Alabat

«Tras tres temporadas al frente de la primera plantilla del Génova, ha llegado el momento de que nuestros caminos tomen direcciones diferentes. Han sido unos años llenos de pasión, entrega y trabajo, de respeto y comprensión hacia nuestro Club, en los cuales hemos tenido el placer de compartir contigo día a día. Para nosotros como entrenador y como persona has significado mucho y estaremos eternamente agradecidos. Has decidido que eras conveniente por ambas partes, un cambio significativo de ciclo, y has facilitado al máximo esta transición. Dejas Génova, pero será siempre tu casa», señala en una carta el club, según informa B. Vich.