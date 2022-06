Patri Guijarro, jugadora mallorquina del Barcelona e internacional con la selección española, reconoció que ha soñado con alzarse con el título de la Eurocopa que se disputará este verano en Inglaterra.

"Todo el mundo ha soñado con algo. Yo siempre soñé con jugar en el Barcelona y lo estoy haciendo. Soñé con ganar ligas, Supercopas, Champions... y mira. Todas hemos soñado porque nos lo podemos permitir y ojalá lo consigamos. Soñar entra en la ilusión y las ganas para poder ganar", declaró.

En relación a cómo afrontan la cita, indicó: "Nuestra sensación es de ilusión, no de presión. Ilusión y ganas. Lo que se ve en estos días, porque lo sentimos así, es ganas de empezar. El trabajo del día a día es para ello pero no venimos solo de estos días, venimos de todo el año".

"Cada una individualmente nos hemos ganado el trabajo para ir a la Eurocopa. No es llegar hoy y preparar la Eurocopa, cada una la hemos ido preparando durante el año. Esas son las ganas y la ilusión, esperemos que se vean y lo reflejemos. Ojalá se dé ese paso hacia algo importante, ilusión y ganas no faltan. Luego hay otros factores que cuentan. Pero estamos trabajando bien para hacer algo importante", añadió.

Guijarro integra la prelista pese a haberse perdido la última convocatoria: "No pude estar pero por suerte he podido estar en muchas de las anteriores. A nivel personal he acabado bien y en estos entrenamientos con la selección y las compañeras, todas estamos trabajando bien y preparando este camino para la Euro, ahora con un partido amistoso importante en el Nuevo Colombino ante Australia".

Asimismo habló de su evolución: "Cada año me siento mejor persona, mejor jugadora, mucho más madura. Cada año intento sacar un granito de arena de mis compañeras, del staff, tanto en la selección como en el club".

"Voy de la mano con la mejora colectiva de los últimos años. Si lo comparo con cómo llegué al Mundial no tiene nada que ver porque estuve antes cinco meses fuera pero en mi día a día, en muchas cosas que engloban la madurez y el juego, he mejorado", completó.