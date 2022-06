La temporada de carreras nocturnas da inicio hoy viernes en el Hipòdrom Son Pardo, donde el plato fuerte residirá en la prueba reservada para los ejemplares de 4 años, en la 19 edición del ‘Gran Premi Primavera’.

La reunión de siete carreras que se disputará esta noche en Son Pardo arrancará a las 20:40 horas. Un cambio de horario necesario ante la sofocante ola de calor que azota en los últimos días las islas.

En la prueba estelar de la jornada, coincidiendo con la tercera carrera, destaca Itear, que será guiado por Joan Toni Riera. El hijo de Quatrain, propiedad de la Peña Bonanza, se jugará el triunfo ante un lote de rivales entre los que destaca Iván de Font, el ejemplar de la Penya Sa Vinyeta.

El pupilo de Joan Toni Riera, que acumula de forma consecutiva siete carreras finalizando en las dos primeras plazas, se disputará el triunfo sobre una distancia más afín a Iván de Font, como son los 1.650 metros.

El hijo de Love You, que atesora un importante punta de velocidad, será un difícil rival a batir si cumple con su compromiso de luchar por el liderato de la prueba, sobre una distancia donde presenta un récord de 1:15’2. Indio e Ice too Many también destacan para finalizar en las plazas de premio en una prueba en la que Joss Verbeeck guiará a Iwishicould.