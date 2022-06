El Govern de les Illes Balears ha rendido este viernes homenaje a la trayectoria deportiva de Rafa Nadal, quien hace pocas semanas consiguió su decimocuarto Roland Garros, que representa su 22 Grand Slam.

El acto, celebrado en la Capilla del Consolat de Mar, ha estado presidido por la presidenta Francina Armengol, y ha coincidido con el anuncio del embarazo de su mujer, Xisca Perelló, confirmado esta misma mañana.

"Nadal es el mejor embajador en la historia del deporte mallorquín. Es un deportista único. Es un contagio a nivel internacional", ha señalado Armengol en su discurso, y ha añadido que "vale la pena profundizar en su persona, tiene unos valores ejemplo para todos los jóvenes de todo el mundo. Siempre compite de forma honesta y respetuosa. Compromiso, rigor y disciplina van ligadas a su figura. Hoy te queríamos hacer un homenaje por tu compromiso con esta tierra".

La presidenta también ha destacado su "gran compromiso solidario. Su obra social es importantísima".

Por su parte, Nadal ha señalado que "para mí ser reconocido en Baleares siempre tiene un significado especial. Esta siento un año difícil", en relación a su lesión de pie. No obstante, el tenista de Manacor también ha destacado que en "estos últimos años he tenido más lesiones de la cuenta, pero esto me ha hecho disfrutar más de la isla. Esa es la parte positiva de ser de un sitio como Mallorca. Estar rodeado de familia y amigos. Me ayudan en el día a día. Agradezco de la manera en la que se me trata aquí, con discreción. Creo que siempre me he mostrado como una persona cercana. Es una de las cosas que me hace llevar una vida plena y feliz". Y ha concluido: "No me gustan las cosas muy multitudinarias, pero estoy muy agradecido por este acto".