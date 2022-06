Hugo González de Oliveira, vigente campeón europeo en la prueba de 200 estilos, ha afirmado este lunes que el objetivo en el Mundial de Budapest que se celebrará desde el próximo viernes es "dejar a España lo más alto posible". "Quiero seguir mejorando y estoy con bastantes ganas para Budapest. No me considero que sea la referencia del equipo español. Aquí somos todos importantes. Tenemos un relevo en el último día (de competición) y lo daremos todo para dejar bien alto el pabellón español", aseguró el nadador mallorquín, de padre español y madre brasileña.

Cinco seleccionados españoles -Carles Coll, Sergio de Celis, Alberto Lozano, Hugo González y Paula Otero- están desarrollando una concentración en las piscinas Son Hugo de Palma para preparar la cita mundialista de natación que se celebrará entre el 18 y el 3 de julio en Budapest.

Las nadadoras que representarán a España son: Ángela Martínez (KZM Swimming): 800 libre y 1500 libre​; Paula Otero (Arteixo): 400 libre, 800 libre y 1500 libre; Jessica Vall (Sant Andreu): 50 braza, 100 braza y 200 braza​.

En la categoría masculina competirán: Carles Coll (Sabadell): 100 braza, 200 braza y 4x100 estilos; Sergio de Celis (Sabadell): 100 libre, 200 libre y 4x100 estilos; Carlos Garach (Churriana): 800 libre y 1500 libre; Hugo González (Madrid NC): 50 espalda, 100 espalda, 200 espalda, 200 estilos y 4x100 estilos; y Alberto Lozano (Mediterrani): 50 mariposa, 100 mariposa y 4x100 estilos.

Hugo González es la gran baza de la selección nacional. "Quiero seguir mejorando -precisó en la rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes tras la sesión de entrenamiento. "He estado bien estos días en California (estudia Ingeniería Informática en la Universidad de Berkeley) y espero transferir aquí lo que hicimos bastante bien en el Europeo (de Budapest) el año pasado. Mi reto personal no es tanto ganar medallas. Miro más las marcas. El año pasado, a pesar de haber nadado muy bien en el Europeo, el Mundial no fue tan bien y espero que esta vez sea diferente", comentó González.

El nadador balear ganó el pasado año en los Europeos de Budapest una medalla de oro en la prueba de 200 estilos, una de plata en los 100 espalda y una de bronce en los 50 espalda. También, en la prueba en la que consiguió el metal más preciado estableció la tercera mejor marca mundial del año y el récord de España de la prueba con un tiempo de 01:56:76.

"Tenemos opciones evidentemente con Hugo González De Oliveira que es nuestra referencia, sobre todo a nivel individual es la gran baza del equipo", señaló Ricardo Barreda, director nacional de Programas de la Real Federación Española de Natación. "También destacaría a Jessica Valls como representante femenina en su prueba de braza. Es una nadadora con grandísima experiencia y esperamos que consiga buenos resultados. Luego hay una apuesta clara por el relevo, y por ello estamos afinando motores en Palma antes de irnos el miércoles a Budapest", precisó el directivo.

