Golpe de autoridad de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán. El campeón ha cosechado su quinta victoria de la temporada y la 25ª de su carrera deportiva en el exigente trazado urbano de Bakú. El año pasado, en este mismo escenario, Max la emprendió a patadas con su monoplaza tras sufrir un reventón que le privó del triunfo a solo cinco vueltas del final. Esta vez nada ha fallado y Red Bull ha sumado su tercer doblete de la temporada, con Verstappen por delante de Sergio Pérez, que ha terminado segundo y también ocupa esta posición en el campeonato, después del desastre absoluto de Ferrari este domingo.

La Scudería ha encajado un duro revés en Bakú. Al prematuro abandono de Carlos Sainz por una avería en los frenos, se ha sumado la retirada de Charles Leclerc , que ha roto el motor del F1-75 después de veinte vueltas. Un auténtico drama para los de Maranello en clave de campeonato. Leclerc, que era líder en Miami, después de cinco carreras, ha pasado a ser tercero en la general tras la octava cita del calendario. Verstappen manda ahora con 150 puntos, seguido de Checo (129) y el piloto monegasco (116).

¡ES UN GOLPE AL MUNDIAL! 🔥 ¡Max Verstappen gana y Red Bull hace doblete en una carrera dramática para Ferrari, que terminó con Sainz y Leclerc fuera!#BakuDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/vSxkQeZwPC — DAZN España (@DAZN_ES) 12 de junio de 2022

Gran salida de Checo

Leclerc, que partía en pole position por sexta vez esta temporada, no ha tenido ninguna oportunidad de defender la posición tras una fulgurante reacción de Sergio Pérez, que le ha adelantado como un misil en la salida. El mexicano, que venía de ganar en Mónaco y sellar su renovación, había estado todo el fin de semana por delante de su compañero Verstappen, ha lanzado un ataque demoledor y en apenas cuatro vueltas ha abierto un hueco de 2 segundos con el Ferrari de Leclerc, al que Max acechaba en las zonas de DRS.

[Consulta la clasificación general del Mundial de F1]

Carlos Sainz, cuarto en parrilla tras su error en la clasificación el sábado, cuando echó a perder la pole provisional, ha detenido su Ferrari en la escapatoria de la curva cuatro de Bakú y ha informado a su equipo por radio de un fallo en el sistema de reparto de frenos. Un nuevo mazazo para el piloto madrileño, que sólo ha durado diez vueltas en carrera. Pero las malas noticias no habían acabado aquí para la Scuderia.

Desastre para Ferrari

Leclerc ha intentado sorprender a sus rivales con la estrategia y ha adelantado su parada en la décima vuelta, pero un fallo al atascarse una rueda ha retrasado su regreso a pista, mientras Verstappen le ganaba la posición. El virtual safety car desplegado para retirar el coche de Sainz ha permitido que muchos pilotos optasen por parar en boxes, pero no así los Red Bull, que han continuado en pista. La apuesta no ha sido buena para Checo, que ha visto como sus neumáticos degradaban muy rápidamente y se ha visto superado por su compañero. "Que no haya lucha", le han comunicado al mexicano desde el muro.

¡HA PETADO! 🔊 El sonido del Ferrari de Leclerc 😯



Dramática carrera en Bakú. ¡Doble abandono! #BakuDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/yUIkJ5mS9n — DAZN España (@DAZN_ES) 12 de junio de 2022

Pérez ha entrado en la vuelta 17 y Max, dos más tarde, con lo que Leclerc ha recuperado el liderato de la carrera momentáneamente. Y entonces se ha producido el nuevo golpe de teatro: El monegasco ha alertado a su equipo que tenía problemas y el motor del Ferrari ha dicho basta, confirmado un doble cero para los de Maranello en un gran premio para olvidar.

Max, en 'modo avión'

Verstappen, que el año pasado en este mismo escenario abandonó a falta de solo cinco vueltas, ha intentado poner tierra de por medio pero sin arriesgar más de la cuenta, conservando gomas en un asfalto a 48º. Poco a poco las diferencias con Checo han ido aumentando hasta dejar al mexicano sin posibilidades de repetir el éxito conseguido aquí en 2021.Con 20 vueltas por delante, el neerlandés gestionaba una ventaja de 8 segundos con su compañero, camino de un nuevo doblete de Red Bull y de una victoria que le afianza en el liderato de Mundial.

[Consulta el calendario del Mundial de F1]

A falta de 17 vueltas un nuevo coche de seguridad virtual por el abandono de Magnussen (Haas) ha dado parada 'gratis' a los que favoritos y también a los que se jugaban los puntos, arruinando la estrategia de Fernando Alonso, que rodaba noveno con la esperanza de escalar puestos cuando los rivales que le precedían tuviesen que parar. Junto a la retirada de Zhou (Alfa Romeo), ya eran cuatro los coches con motor Ferrari fuera de carrera.

Alonso ha aguantado la séptima posición, con los Pirelli duros ya al límite, pese a la presión de los dos McLaren. Ha logrado desesperar a Ricciardo, que mantenía un ritmo similar al asturiano pero con la mitad de vueltas en sus gomas, mientras Norris no ha tenido opción.

¡Esto es tremendo! 😯 Lewis Hamilton bajándose, a duras penas, de su Mercedes...



... Tocándose la espalda y quejándose de los fuertes dolores provocados por el 'porpoising' 😶 ¡INCREÍBLE! #BakuDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/QWSXVqij9m — DAZN España (@DAZN_ES) 12 de junio de 2022

George Russell ha vuelto a ser el 'mejor del resto', aunque la recuperación de Mercedes está lejos de devolverles a la batalla por el título. Mientras Hamilton bramaba por radio contra los efectos del 'porpoising' - "Me está matando tanto bote, me destroza la espalda", decía el inglés -, Russell ha conseguido asegurarse su tercer podio de la temporada y ha vuelto a ser mejor que Hamilton, cuarto al final, con Gasly completando el top cinco.