El ciclista mallorquín del Movistar Enric Mas no tomó la salida de la octava y última etapa del Critérium del Dauphiné. El de Artà no ha podido recuperarse físicamente del esfuerzo que ha tenido que realizar en los últimos días. «Lamentándolo mucho, hoy no voy a tomar la salida en Daiphiné. Después de intentar recuperar al máximo no me siento preparado y con el equipo médico hemos decidido que es mejor parar. Lo siento», escribió Mas en un mensaje en Twitter, antes de que diera inicio la última etapa de la ronda francesa.

Por su parte, el esloveno Primož Rogliè, del equipo Jumbo-Visma, logró este domingo la victoria final en el Criterium de la Dauphiné tras disputarse la última etapa, en la que fue segundo con el mismo tiempo que su compañero de equipo y segundo en la general, el danés Jonas Vingegaard. Rogliè firmó su sexagésimo cuarto triunfo como profesional y el cuarto de la presente temporada. Acabó la prueba con 40 segundos de margen sobre Vingegaard y 1:41 minutos sobre el australiano Ben O'Connor (AG2R).