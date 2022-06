Ha llegado el día decisivo para el Palma Futsal. El conjunto palmesano se juega seguir vivo en los playoff por el título este sábado (20:30 horas / LaLigaSports y streaming IB3) en el partido de vuelta de los cuartos de final frente al Aspil Jumpers Ribera Navarra. Necesita cuatro goles más que su rival para poder jugar las semifinales y no quedar eliminado. Las cuentas son tan claras como complicadas. La derrota del miércoles por 6-2 en Tudela obliga a una noche épica en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix.

Con el nuevo formato de este año se computa la diferencia de goles en el total de los dos partidos de la eliminatoria por lo que los isleños tienen que contrarrestar los cuatro de ventaja de los navarros en la ida. El Palma Futsal ya ha logrado marcadores como los que necesita en cinco partidos de este curso y en temporadas anteriores consiguió goleadas abultadas frente al mismo rival, lo que demuestra que la remontada es posible aunque el margen de error es nulo.

La necesidad obligará a los de Antonio Vadillo a salir con una mentalidad ofensiva desde el pitido inicial para marcar sin perder de vista que no pueden encajar si no quieren que el reto se complique todavía más de lo que ya está. Y aquí jugará un papel crucial la afición. Los relatos de las noches más mágicas de Son Moix nacieron de una grada entregada a la causa con ambientes extraordinarios, una afición que llevaba en volandas al equipo.

La comunión de la grada y la pista será un factor determinante para obrar una remontada obligatoria para seguir soñando con jugar una nueva final. El club, en colaboración con el Consell de Mallorca, ha organizado una gran diada con actividades infantiles, juegos, pintacaras y música en directo para que este sábado se viva una gran fiesta para todos los aficionados que acudan al recinto deportivo a animar a su equipo en lo que es toda una final. No hay vuelta atrás. Si pierde queda eliminado y se acaba la temporada; si gana, habrá una nueva oportunidad para clasificarse para las semifinales de los play off por el título.

La plantilla del Palma Futsal ha tenido poco tiempo para digerir la abultada derrota del pasado miércoles, pero el suficiente para mentalizarse y convencerse que pueden dar la vuelta a la eliminatoria. El equipo cree y quiere demostrar su orgullo en este partido para demostrar que lo del miércoles fue un mal día y que quieren seguir soñando despiertos con la opción de llegar a la final. Antonio Vadillo podrá contar con todos los jugadores para el partido.

Sería una lástima que, tras quedar tercero en la Liga regular, después de los dos gigantes del fútbol sala español y desplazado de la segunda plaza por el golaverage, el equipo tuviera que despedirse de la competición a las primeras de cambio, en una temporada en la que el equipo ha demostrado una gran regularidad.

El capitán Carlos Barrón tiene claro que la remontada empieza por creer en ella y, asegura, que «si un jugador no se lo cree ni se ve ganador después de la eliminatoria es difícil. Es todo más mental que físico, al que le duela algo no le tiene que doler nada, el que esté cansado no puede estar cansado…aquí juega un papel muy importante la cabeza, creerte que puedes pasar la eliminatoria».

Antonio Vadillo

El entrenador del Palma Futsal Antonio Vadillo se mostró muy seguro y confiado en sus jugadores y en que la remontada es posible: «Somos conscientes de que la eliminatoria se ha puesto muy complicada, pero también de nuestro potencial, de lo que somos capaces de hacer y de las ganas que tenemos. Tengo confianza ciega en que vamos a morir, si tenemos que morir de algo vamos a morir en la pista y convencido de que somos capaces de sacarlo adelante», aseguró el jerezano.

Además, el técnico del cuadro balear apuntó que «si empezamos aquí los ocho minutos igual que el partido en Tudela, seguramente nos pongamos 2 o 3-0», y reiteró su fe en el buen trabajo de sus jugadores de cara al partido de la vuelta: «He visto el partido varias veces y tengo confianza ciega en los jugadores. Va a ser un partido de ida y vuelta, de alternancias en el marcador, hasta que lo rompamos, y lo vamos a romper seguro», señaló Vadillo. Para este partido la figura del aficionado será clave, y el entrenador del Palma Futsal quiso hacer un llamamiento a Son Moix: «Para nosotros es muy importante que Son Moix esté con el equipo, que lo lleve en volandas, que vivamos un ambiente hostil, que ayude al equipo a apretar y dar más. El partido va a ser muy largo y necesitamos de ese apoyo porque habrá momentos de dificultad y ahí es cuando vamos a necesitar a nuestra afición», apuntó el técnico del conjunto mallorquín.

Eloy Rojas es consciente de la altura del partido y lo calificó de “a vida o muerte”, aunque sabe que el primer paso para remontar pasa por ir a por la victoria.