Toda una temporada en 180 minutos. El Cardassar y el Sant Jordi inician este domingo la gran final por subir a la Tercera División en un partido de ida que se disputará a las 19 horas en Es Moleter de Sant Llorenç y que será retransmitido por el canal de youtube de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Representantes de ambos clubes han presentado este jueves con mucha ilusión esta eliminatoria decisiva en las instalaciones del máximo organismo federativo, con Joan Barceló y Manuel López Lacal, vicepresidentes de la FFIB, como anfitriones.

Jaume Soler, presidente del Cardassar, no huye de la condición de favorito. "Siempre es un gusto poder disfrutar de un play-off de ascenso y encantados de jugar contra el Sant Jordi, que gane el mejor y esperamos poder ascender. Es un formato idóneo que respeta al mejor clasificado y esperamos disfrutar del partido de ida y vuelta. Somos favoritos, queremos este rol, queremos subir y ser un equipo importante en la Tercera en Mallorca. He vivido como presidentes años mágicos con la Copa del Rey y la Tercera, pero queremos seguir y nos sentimos favoritos", ha explicado el joven dirigente, que no ha podido estar acompañado, por motivos laborales, por el entrenador Miquel Àngel Tomàs y el capitán, Biel Toni Roig.

Por su parte, su homólogo en el Sant Jordi, Jaume Gelabert, ha mostrado su orgullo por la temporada, aunque sueña con el premio final. "Los objetivos marcados están conseguidos hace meses, ahora es un regalo que por presupuesto nos lo merecemos porque nos lo hemos ganado. El fútbol nos debe un ascenso, pero va a pasar lo que va a pasar. Hemos hecho una temporada bestial como club", ha recordado durante el acto.

El técnico del conjunto palmesano, Joan Crespí, se muestra ambicioso. "Sant Jordi es un equipo humilde pero queremos dar este paso histórico porque nunca hemos estado en categoría nacional. Queremos hacerlo lo mejor y ascender, nos enfrentamos a un equipo superfavorito incluso por haber hecho campeón, son fuertes y será un rival duro. Queremos dar una alegría al club y al público", ha subrayado. Eso sí, el preparador ha dejado claro que no siente la obligación de dar el salto. "No sería una decepción no subir, debemos saber tener los pies en tierra. Tenemos cero euros de presupuesto para jugadores", ha comentado. "Estoy muy orgulloso del vestuario por su compromiso. A nivel personal sería una decepción porque hace tres años que lo intentamos y dos seguidos que hacemos final", ha añadido.

Tomeu Mas, capitán del Sant Jordi, reclama concentración para rematar la temporada. "Es un regalo jugar el play-off, no era el objetivo y conseguir el ascenso sería la guinda. Nos tendremos respeto y, al ser doble partido, no se puede perder la cabeza. Será largo, 180 minutos o más, lucharemos", ha afirmado con prudencia.