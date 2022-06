Todos los movimientos y pequeñas carreras que realiza Rafa Nadal en el momento del sorteo de pista, antes de los partidos, los vio en primera fila su rival en la final de Roland Garros del pasado domingo, el noruego Casper Ruud. En unas imágenes difundidas por la ATP Tour, se observa al mallorquín corriendo delante de su rival, que se mostraba quieto viendo los movimientos de su ídolo de pequeño.

En el vídeo, de apenas 17 segundos, Nadal no para de hacer movimientos para no llegar frío al inicio del partido, como hace siempre antes de saltar a la pista. Nadal no tuvo ningún problema ante el noruego, un habitual de la Rafa Nadal Academy y que está entrenado por su padre Christian y el mallorquín Pedro Clar, al que derrotó por 6/3, 6/3, 6/0 en 2 horas y 18 minutos, en una de sus finales más fáciles.