No afrontaba en las mejores condiciones la tercera cita del Campeonato de Cataluña de motocross la piloto Pau Deyà. La joven mallorquina acusó problemas mecánicos graves en su moto a una semana de la carrera en el circuito de Salomó y el taller La Cabina pudo cederle una, de una cilindrada mayor, para poder participar en la prueba.

Con apenas tiempo para adaptarse a la misma, Pau Deyà firmó un fin de semana casi redondo en el Autonómico catalán, finalizando en segunda posición, por detrás de Mariona Valero, las dos mangas que se celebraron durante la jornada dominical.

"Solo toqué la moto un poco el sábado para poder adaptarme y la verdad que me sentí cómoda bastante rápido", apuntó la piloto sobre los problemas con los que aterrizó en la tercera prueba del Campeonato de Cataluña.

"Durante la primera manga hice una buena salida y me puse segunda, siempre muy pegada a la primera. Sin embargo, con el paso de las vueltas el peso de la moto me empezó a pasar factura. Pude recobrar fuerzas y logré hacer tres vueltas rápidas para que la tercera participante no me alcanzara y logré subirme al segundo escalón", resumía Pau Deyà sobre sus sensaciones durante la primera de las mangas.

"En la segunda logré realizar una salida muy buena, con un 'holeshot' que me permitió pasar la primera curva en primera posición. A falta de cuatro vueltas para el final, empecé a notar algunos problemas, se me engarrotaban los brazos y no podía casi controlar la moto. Estaba reventada y acabé cediendo una posición, pero es un muy buen resultado para lo poco que había tocado la moto", explicó.

Al paso, casi, por el ecuador del Campeonato de MX Femenino Open, Pau Deyà ocupa la segunda posición con 120 puntos, a solo 30 de la primera clasificada Mariona Valero. La próxima prueba del Autonómico tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en Martorells.