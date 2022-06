“Lo de Rafa es extraordinario”, ha reconocido su tío y exfutbolista Miquel Ángel Nadal al ser cuestionado por el triunfo de su sobrino es París, palabras que ha comentado ante los medios durante la cuarta edición del Legend Trophy que se está disputando desde esta mañana en el Pula Golf Resort de Son Servera: “Es un deportista con una capacidad extraordinaria de progresión. Lo de ayer fue una gesta muy importante porque, si trece ya era difícil, imagínate catorce”.

Miquel Àngel, que asistió junto a otros miembros de la familia Nadal a la final de Roland Garros, ha señalado que Rafael “siempre es un candidato a ganar”. “Ya lleva unos cuantos años en esto y entiendo que es consciente de lo que es. Él sabe de las dificultades que ha tenido que pasar y de lo difícil que resulta ser tan constante. Lleva ya muchísimos años en esto y creo que está pasando ya a la historia del deporte”, ha indicado.

El tío del tenista manacorí se ha mostrado optimista al ser cuestionado por la posibilidad de que su sobrino vuelva a jugar otro Roland Garros. “Yo tengo al menos esa ilusión”, ha admitido: “Nosotros todo esto lo vivimos desde el punto de vista de que tenemos información desde casa, así que estamos tranquilos. Evidentemente habrá algún día que será su punto y final, pero en este caso Rafel será el que pondrá la cifra. Como bien dice él, su retirada cada vez está un poco más cerca. Este año ha superado muchas dificultades y ha ganado los dos primeros Grand Slams”, ha recordado.

Cuestionado precisamente sobre la dolencia que tiene en el pie, Miquel Àngel ha destacado la gran capacidad de sufrimiento que tiene su sobrino e incluso ha bromeado con el tema: “Yo no soy médico, pero lo que está claro es que tiene una gran capacidad para aguantar el dolor. Tiene mucha constancia a la hora de superar diferentes adversidades. No sé de dónde le viene esa capacidad de sufrimiento porque yo tengo un dolorcito e inmediatamente me retiro. Hace tiempo que le diagnosticaron eso en el pie y evidentemente tiene épocas en el año en el que sufre más que otras, pero de momento le veo capacitado para poder seguir”.

“Este año iba con una preparación escasa, pero la realidad es que es difícil no ponerle como favorito. Cuando ha tenido que hacer un esfuerzo siempre ha estado”, ha zanjado Miquel Àngel Nadal