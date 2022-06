Pep Guardiola se ha rendido esta mañana ante la gesta del mallorquín Rafel Nadal, que conquistó el domingo su decimocuarto Roland Garros. "Se han acabado las palabras para hablar de Nadal. Parece imposible y cada vez lo vuelve a hacer. Y parece que lo ha hecho con unas condiciones de dificultades físicas por lo los problemas que tiene. No hay adjetivos para calificar la carrera de Rafel Nadal, es sencillamente espectacular", ha comentado esta mañana ante los periodistas en el Pula Golf Resort de Son Servera, donde está jugando la cuarta edición del Legends Trophy. Bernd Schuster, Ronald Koeman, Aritz Aduriz, Laurent Blanc, Gianfranco Zola, Ruud Gullit, Albert Riera y Miquel Àngel Nadal son algunos de los exfutbolistas que estos días disputan este torneo.

El técnico del Manchester City, que ha reconocido que no vio la final porque "estaba jugando a golf", ha ido más allá en su reflexión. "Parece que gana el noveno y dices, que 'ya está, se hace mayor'. Parece que si su cuerpo aguantase seguiría alargando el ciclo", ha subrayado antes de elevar calificar al manacorí "como el mejor deportista español de la historia". "Sin discusión lo es. También hay de deportes colectivos, como Pau Gasol, por ejemplo. España ha dado muchos deportistas muy buenos, como Severiano Ballesteros en su momento, que fue un transgresor. Pero lo que llegado a hacer Nadal es muy difícil", ha comentado.

Preguntado sobre si había podido seguir al Mallorca esta temporada que acaba de finalizar, el catalán ha sido sincero. "No lo he podido ver, pero sé que se ha salvado, algo que es muy bueno y que no es fácil después de subir de Segunda. Tengo buenos amigos aquí en Mallorca y, si les va bien, estoy contento por ellos", ha señalado. Además, ha alabado al bermellón Pablo Maffeo, que lo tuvo bajo sus órdenes en el City. "Es un jugador muy agresivo y que conecta muy bien con la gente porque lo da todo, hizo unas grandes temporadas en Girona y nosotros lo tuvimos una temporada. Recuerdo que jugó en Old Trafford con el United de Mourinho. Sé que en Alemania le costó y ojalá pueda asentarse y seguir con su carrera porque como defensa es fantástico", ha destacado.

Guardiola se ha mostrado encantado de estar en la isla descansando después de una temporada en la que ha conquistado la Premier League y su equipo fue apeado en las semifinales de la Liga de Campeones por el Real Madrid. "Las vacaciones son muy buenas, haciendo cosas con la familia y haciendo este torneo. Estoy contento de estar en Mallorca y en Pula, con Romeo Sala que siempre nos cuida tan bien en un entorno extraordinario y la sensación de que todos los que venimos lo pasamos bien", ha afirmado visiblemente satisfecho.