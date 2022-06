Roland Garros: Ruud, el joven más aplicado de la Academia

Con 17 años llegó hace cuatro a la Rafa Nadal Academy de Manacor un joven con ganas de dar el salto definitivo a la élite. Mejor jugador junior del mundo en su día, Casper Ruud (Oslo, 1998), rival esta tarde de Rafel Nadal en la final de Roland Garros, llegó en la posición 143 en el ránking ATP. Quería ascender, consciente de la dificultad que supone superar la barrera de los cien primeros.

Guiado en todo momento por su padre, Christian, que llegó a ser 39 del mundo, se puso a las órdenes del llucmajorer Pedro Clar, que junto al padre del jugador y a Tomeu Salvà se alternaban en los entrenamientos. Poco después Salvà se desvinculó para centrarse en la carrera de Jaume Munar.

Nadal le conoce bien. Hombre tranquilo por excelencia Ruud, como le define Clar, que dice que no se inmuta ni en las victorias ni en las derrotas -celebró su clasificación para la final ante Rune levantando discretamente los brazos-, el campeón de 21 grandes le alabó tras clasificarse para la final: «Le respeto mucho como jugador y como amigo. Tiene un gran carácter y una gran familia. Es muy buena gente y no me extraña que haya llegado tan lejos».

Otro que le conoce bien es el tenista de Santanyí Jaume Munar, también de la Academia. Finalista junior en 2014, perdiendo ante el ruso Andrei Rublev, Ruud y Munar se enfrentaron al año siguiente en segunda ronda de Roland Garros, con victoria para el noruego por 1/6, 7/5, 6/2.

Un hecho reciente que habla de su buen carácter es su reacción a las malas formas del joven danés Rune en los cuartos de final, que continuamente protestaba al juez árbitro por pelotas ajustadas de Ruud que consideraba que habían ido fuera. "No puedes protestar todas las pelotas que son dudosas", le dijo con su habitual tranquilidad. Su saludo con el de Oslo al final del partido tampoco habla muy bien de Rune, un ‘enfant terrible’ del circuito.

El rival de Nadal acude regularmente a la academia, pero a lo mejor menos de lo que le gustaría a su entrenador. «Siempre intentamos que venga lo máximo posible a la academia, pero pasa mucho tiempo fuera de su casa y después de giras largas intenta ir a su casa. Pero intentamos que pase un tiempo durante la pretemporada y que pueda entrenar con Rafel, con Jaume (Munar) y otros jugadores. En la gira de tierra también viene bastante», explica Clar. La de hoy será una final en familia y Clar, hombre de la academia, está entre dos aguas. Pero hoy irá con Ruud, el hombre de hielo.