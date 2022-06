Con la Copa de los Mosqueteros permanentemente a su lado, Rafa Nadal cumplió su palabra y habló claro tras finalizar Roland Garros, como dijo que haría. Y las noticias sobre el estado de su pie no son esperanzadoras. Explicó sus planes de forma pormenorizada en inglés y en castellano: “A estas alturas de mi carrera digo lo que pienso, y la única posibilidad para jugar aquí era dormir el pie. Se ha hecho un bloqueo a distancia, con inyecciones de anestesia en los nervios sensitivos del pie que me permite jugar sin dolor, pero también con peores sensaciones. No tengo ninguna sensibilidad en el pie y por eso he podido jugar. Dije que no quería hablar durante el torneo pero ahora se puede decir abiertamente”, ha comentado.

“Si el tratamiento no funciona tengo muy claro lo que hay, hay diferentes opciones, pero me lo quedo para mí. Plantearme una operación que no me aseguraría del todo poder seguir, tengo que hablar conmigo mismo, es una decisión de vida. Estar medio año parado sin una seguridad, tendría que tomar una decisión de vida para la que ahora no estoy preparado”, ha añadido, dejando entrever una posible retirada en el caso de que el tratamiento no funcione.

“Las inyecciones en los nervios han ido bien, ahora haremos un tratamiento con una intervención en los dos nervios que me han ido bien, inyecciones con radiofrecuencia que me podrían ayudar a disminuir la sensación que tengo en el pie. Esa sensación de dolor tan permanente cuando no lo tengo dormido, a ver si se puede dejar medio dormido y sea más permanente. Hay que confiar”, ha dicho esperanzado.

Nadal tiene claro que en el caso de acudir a Wimbledon será sin inyectarse: “No sé cuántas inyecciones me han puesto, fue antes de cada partido. En Wimbledon no me inyectaré, y antiinflamatorios no es posible porque mi cuerpo no puede aguantarlo más”.

Lesión al margen, Nadal ha comentado sus sensaciones tras ganar su decimocuarto Roland Garros: “Han sido oos semanas emocionantes, con un cuadro difícil y se ha podido ganar a cuatro top ten, y a nivel tenístico de un gran valor. Si tenemos en cuenta lo de los últimos meses, estoy todavía más feliz. Tras seis meses sin competir todo va fenomenal, me hago una fisura en la costilla y me pierdo parte de la temporada de tierra. El parón me va fatal y me lesiono el pie. A partir de ahí sabía que podía suceder. El apoyo del público es difícil de olvidar, y a nivel mental estoy muy satisfecho. Me he podido aislar de todos los problemas y centrarme en el tenis”, señaló.

Respecto a qué le lleva a seguir luchando, lo resumió diciendo que le gusta lo que hace: “Disfruto de jugar a tenis y de competir. Los esfuerzos siempre tienen su recompensa. Lo he dicho millones de veces, la mayor satisfacción es la personal más que la mediática. Volver a casa con la certeza de que hayas hecho todo lo posible para que las cosas salgan. Esa es la mejor victoria. Cuando no salen bien es porque otro ha sabido más. Lo que no se puede es alargar esta situación en el tiempo. No sé si ha sido el último torneo, veremos lo que ocurre en el futuro. Mi objetivo era competir aquí con opciones. Para mí es un lugar mágico. Si estás con la cabeza preparada puedes ganar unos cuantos partidos y hacer un click, como hice en el quinto set ante Auger-Aliassime”, recordó.

El campeón de Manacor restó mérito a lo que está haciendo. “No hay que hacer una heroicidad de algo que no es. No he jugado con dolor, el problema es aceptar mentalmente todos estos problemas. He jugado con condiciones buenas. Ha sido un torneo de nivel alto, de menos a más. No era un favorito claro, pero no quiere decir que diez días después lo fuera. El día que tenía que jugar a mi máximo nivel lo hice, contra Novak, y luché ante Zverev. Sentía que si jugaba bien en la final dependía más de mí”, ha señalado.

¿Puede ser más selectivo en el futuro? “No puedo ser más selectivo porque dejo de ser tenista. En los últimos cuatro o cinco años he jugado muy pocos torneos”. ¿Ha corrido algún riesgo? “Si uno piensa en los riesgos no puede jugar. Uno toma decisiones, a veces erróneas, a veces acertadas, y debe asumir las consecuencias. En 2016 jugué con la muñeca dormida y me rompí. No me reproché nada. Miro con optimismo el futuro porque estoy en un momento bonito de mi carrera. No me esperaba jugar a estas alturas. No he hecho muchos sacrificios en mi vida. Sacrificio lo hace el que va a trabajar sin gustarle lo que hace. Yo me considero un afortunado de la vida por hacer uno de mis hobbis una de las partes importantes de mi vida”.

¿Ha sido su Roland Garros más complicado? “No me lo planteo. 2020 fue difícil, con mucho frío, que va fatal para mi cuerpo, y jugué posiblemente la mejor final aquí, junto a la de 2008. Aquel año fue el que más me acercaba a ser muy difícil de batir”, ha recordado.

Nadal ha tenido palabras de elogio hacia Casper Ruud, un habitual de su academia: “Casper es un gran jugador, muy bien posicionado en el ranking, es un buen jugador en tierra, pero también en otras superficies. Muy feliz por su familia y por él porque se merece haber jugado su primera final de un grande”, ha concluido una rueda de prensa que ha dejado mal cuerpo entre el centenar de periodistas que han escuchado su intervención.