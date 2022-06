Marc Terrasa, del Aluminios Cortizo, y Margalida Capellà, del Team Farto, ambos de la categoría sub 23, son los nuevos campeones autonómicos absolutos de fondo en ruta después de la jornada celebrada el pasado sábado por la tarde en Can Picafort, bajo la organización del CC Santa Margalida sobre un trazado interurbano de poco más de 23 kilómetros. El de Sineu repitió el éxito conseguido el año anterior en este mismo escenario al imponerse en un emocionante Esprint final donde fue necesaria la foto 'finish' para confeccionar la clasificación definitiva después de las cinco vueltas al itinerario para alcanzar los 106 kilómetros en una jornada muy calurosa en la que se citaron 86 contendientes. Carrera en la que no se registraron escapadas destacables ya que todos los intentos de fuga fueron neutralizados antes de cobrarse ventajas significativas. En la llegada, tres de los sub 23 coparon las primeras plazas, Roberto Ledesma y Francesc Bennàssar completaron el pódium.

Tras ellos llegaron tres de los élite con Bernat Trías como campeón, por delante de Luis Borràs y Pere Casasnovas, seguidos de Joan Batle que se enfundó el maillot de campeón secundado por Juan Antonio Segovia y Adrià Barceló. En el octavo puesto de la general llegó el mejor de los junior, Francisco Crespí que sumaba su segundo título después de la crono del día anterior. Completaron las plazas de honor, Jordi Artigues y Miquel Cerdà. Fueron dos vueltas las que completaron las 27 féminas que participaron en la carrera que abrió la programación. El triunfo fue para Lydia Boylan, del Qromia. Después de una larga cabalgada en solitario si bien no pudo optar al título autonómico por no tener nacionalidad española. En el grupo perseguidor de diez unidades, las plazas de honor se decidieron en la llegada final donde la sub 23. Margalida Capellà fue la más rápida. En su categoría superó a Maria Rosselló y Julia Martínez. Mientras que Ainhoa Moreno, cuarta clasificada fue la mejor junior tras superar a Clara Blanco y Antonia Forteza. La nueva campeona élite es Ana Maria Gago que estuvo acompañada en el pódium por Rosa González y Ana Maria Martí. En la categoría máster 30 las mejores fueron Maoli Rodríguez, Irene Vera y Ángela del Río, mientras que los respectivos títulos en master 50 y 60 fueron para María Rodríguez la incombustible Maria Mora. Tras las competiciones, el presidente de la balear de ciclismo, Fernando Gilet, y Toni Tauler, representando a la entidad organizadora, fueron los encargados de la entrega de medallas e imposición de los respectivos maillots acreditativos en las instalaciones de Marabans.