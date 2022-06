Guevara gana la carrera en la que Muñoz ilumina Montmeló

Es posible, muy posible, que, a sus 17 años, pronto, pronto, 18, no gane el Mundial de Moto3, pues su compañero Sergio García Dols, en el seno del equipo GasGas del excampeón Jorge Martínez ‘Aspar’, mantiene el liderato del Mundial pese a que hoy, en la última vuelta, la arrebataron una de las tres plazas del podio en el Gran Premio de Catalunya, pero no es menos evidente que el mallorquín Izan Guevara, tal y como anunció en las últimas carreras del 2021, se ha convertido en una de las revelaciones y protagonistas más destacados del Mundial de motociclismo.

Guevara, que hoy, en el Circuit de Catalunya, ha logrado su tercera victoria en el campeonato tras ganar en Austin (EEUU) del pasado año y la victoria en Jerez de este año, ha protagonizado hoy una carrera inteligentísima, manteniéndose, como suele ser habitual en él, en el grupo de candidatos de donde desapareció muy pronto, por rotura de la cadena de su Honda, el italiano Dennis Foggia, que arrancaba desde la ‘pole’.

“He visto que la carrera estaba siendo lenta y he pensado que, como tenía mejor ritmo que todos ellos, no me interesaba pues no quería que llegásemos a las últimas vueltas siendo una docena de pilotos para decidir el podio”, comentó Guevara. “Así que, en cuanto he podido, he empezado a acelerar el ritmo y como enseguida me han marcado desde el muro que tenía medio segundo de ventaja, he seguido apretando para abrir algo más de hueco. Sabía que si lograba marcar varias vueltas rápidas, me escaparía”.

Guevara, que ha conseguido restarle 12 puntos en este fin de semana a García Dols, está ahora a 16 puntos de su compañero de equipo “y todo puede pasar, pues todavía quedan muchas carreras y muchos puntos por decidirse”, comentó el mallorquín. “Yo, desde luego, que llevo cuatro podios consecutivos, me encuentro en una forma excelente y, por tanto, ya quisiera que el Gran Premio de Alemania fuese mañana mismo pero, bueno, habrá que esperar quince días para volver a intentar ganar”.

Junto al triunfo de Guevara, lo más destacad de la carrera de Moto3 de Montemló ha sido la aparición de un nuevo ‘niño milagro’ del motociclismo español, el andaluz, nacido en Brenes, Sevilla, de 16 años y 4 días, que, en su segunda carrera en el Mundial de Moto3, ya se ha subido al podio (segundo), provocando la admiración de todo el mundo.

“Yo lo único que he hecho ha sido hacer caso a lo que me ha dicho José Luis Cardoso antes de ir a la parrilla: tú, tranquilo, corre como sabes y ‘palante’. Y eso he hecho”, comentó Muñoz, que se ha pasado varios meses sin poder debutar en el Mundial porque no había cumplido aún los 16 años, cosa que sucedió poco antes del GP de Italia, que se corrió en Mugello, hace ahora 15 días.

“Es muy bueno, es una gran persona, es un chaval que vale mucho, aprende rápido, tiene una pasión loca por las carreras pero ya le he dicho que mi corazón no creo que soporte alegrías de este tamaño y, mucho menos, en la segunda carrera que corre en el Mundial”, comentó muy simpáticamente, como es él, José Luis Cardoso, expiloto, manager y mentor de David Muñoz, que estaba eufórico (con razón) por la gran carrera y éxito de su pupilo.