En un pequeño patio del centro de prensa, Carlos Moyá atiende a la prensa escrita, antes de hacerlo con las radios y televisiones. Tiene muy claro lo que quiere decir y mide sus palabras al milímetro para ser lo más claro posible. Todavía con el susto en el cuerpo por la semifinal del viernes ante Zverev, el entrenador de Nadal analizó el partido que acabó en un pequeño drama.

“La victoria no llegó de la manera que se quería, con sensaciones un poco raras, primero por el rival, por cómo empezó, por las condiciones mucho más lentas de lo que preveíamos porque sobrepasó todas las expectativas, y le costó ajustar su juego a estas condiciones. Y luego a tirar de épica. El segundo set, hasta llegar al ‘tie break’, también fue bastante épico y luego la mala fortuna de Zverev. Es un partido difícil de analizar”, reflexionó.

Sin dejar el partido ante Zverev, Moyá admite que, desde el box, “lo sufrimos porque veíamos que él sufría. Le pegó un bajón a nivel físico, no muy tarde después de empezar el partido, lo que es poco habitual. Se recupera de estas malas sensaciones pero enfrente tenía un rival que no te dejaba hacer muchas cosas. Un tanto irregular, es verdad, pero cuando está fino es muy difícil de jugarle. Soy positivo pero no las tenía todas conmigo. Siempre esperas que Rafa saque algo de donde no hay, pero la situación no era fácil”, señaló.

No cree Moyá que se pueda extraer ninguna lectura de cara a la final: “Cada partido que salva es casi una transformación en un nuevo jugador. Está claro que no es el mejor partido que ha jugado aquí, pero, lesión aparte, la confianza de llegar a la situación a la que llegó con el juego que hizo pues nos da confianza de que puede superar las adversidades”, dijo el exnúmero uno. “Nos espera un rival duro, con un tipo de juego que va a ser distinto a lo que vivió el viernes y habrá que adaptarse a las circunstancias del rival. Temo la confianza con la que está Ruud. Es el jugador con más juego de tierra que hay en el circuito. Como tipo de juego es el más terrícola. Tiende a la extinción después de la unificación de las bolas y de las pistas. Ahora tenemos jugadores todo terreno y él se sale un poco de eso, siendo buen jugador en pista rápida. Entiendo que veremos una batalla desde el fondo de pista, con rallis largos, intenta dominar con su derecha y llega con mucha confianza”, visualizó.

"Ruud es el tenista con más juego de tierra que hay en el circuito, es el más terrícola, una especia en extinción"

Sí cree que el factor experiencia puede jugar un papel importante: “No es el sitio más fácil para jugar una primera final de un Grand Slam. Se ha visto históricamente que un jugador que llega a su primera final ante un rival superconsagrado no suele ser fácil. Es un dato que está ahí y no sabemos si va a pasar a ciencia cierta. No contamos con ello, prefiero contar con el juego de Rafa, que golpee bien a la bola y no me cansaré de decirlo, esto es Roland Garros y es Rafa Nadal”.

El parte meteorológico prevé un día lluvioso, por lo que Nadal podría volver a jugar bajo techo: “Hará mal día, parece que va a llover, pero de las aplicaciones no me fío nada. Da igual, las condiciones van a ser las que van a ser y hay que adaptarse a ellas. Unas veces se ha adaptado muy bien y otras le ha costado más, como ante Zverev. Pero Rafa es un todo terreno, tiene sus predilecciones, pero se adapta a todas”, recordó.

Durante el duelo ante Zverev, el mallorquín dio signos de cansancio, pero Moyá le resta importancia. “Al final se acaba recuperando en tierra, en pista rápida me preocuparía un poco más ya que históricamente siempre se ha ido recuperando bien pese a que tiene un año más. Se va a recuperar bien y va a descansar bien”.

Tras el partido ante Zverev se cumplieron todas las rutinas, nada diferencia a lo de cualquier otro partido. “Se habla, se comenta el partido y se analiza entre todos, que aportamos nuestro punto de vista. Él tiene humildad y escucha todas las opiniones”.

Por último, ha valorado lo que supone para la Rafa Nadal Academy que el entrenador de Casper Ruud, que entrena en la academia, sea Pedro Clar, miembro del complejo deportivo de Manacor. “Creo que es una grandísima experiencia para la academia de Nadal y hay que disfrutarlo. El éxito de la academia es lo máximo a que se puede aspirar, con dos jugadores que entrenan allí”, concluyó.