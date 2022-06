La presentación oficial del ATP250 Mallorca Championships, que se celebrará del 18 al 25 de junio, se ha presenta este jueves con la intención de situar a la isla en primera línea del deporte mundial. Las pistas del Mallorca Country Club recibirán por segundo año consecutivo a los mejores jugadores del mundo y cinco top 20 del mundo ya han confirmado su presencia. Representantes institucionales como Catalina Cladera, presidenta del Consell Insular de Mallorca; Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball; Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià; Edwin Weindorfer, CEO y fundador de e|motion group; y Pilar Carbonell, directora de e|motion Sports Hispania, han estado presentes en el acto celebrado en el Parc de la Mar de Palma con la novedad de que Feliciano López disputará también el torneo. "Ha recibido una invitación para jugar el torneo de Mallorca. Estamos contentos de recibir cada año un plantel de muy buenos jugadores. Seguramente por la calidad de nuestras pistas de hierba, pero afortunadamente la isla ya se distingue por su belleza", ha comentado Toni Nadal, director del torneo. Feliciano, jugador experto en hierba, vuelve a Mallorca donde el año pasado consiguió su victoria número 500 en el circuito ATP.

Mallorca Championships Opening Gala: Un evento por y para Ucrania

El viernes 17 de junio se celebrará la ceremonia inaugural del torneo. El pistoletazo de salida del torneo consistirá, como el año pasado, en un partido de exhibición y una Gala VIP posterior. La exhibición contará con la presencia de Tommy Haas entre otras leyendas del tenis, pero no será un partido más, todo lo recaudado de la venta de entradas irá destinado para el programa 'Tennis Plays for Peace' que ATP creó con la idea de ayudar al pueblo ucraniano. El Mallorca Championships no se olvida de la dura situación que está pasando Ucrania. El torneo anuncia orgulloso que su colaborador entradas.com donará al pueblo ucraniano todos los gastos de gestión de la venta de entradas del evento. "Desde Eventim España, queremos agradecer al torneo y la ATP la puesta en marcha de esta iniciativa, estamos encantados de aportar nuestro granito de arena a acciones que contribuyan a mejorar, dentro de lo posible, la situación humanitaria a la que nos enfrentamos".

Massimo Calvelli, director general de la ATP, ha querido mostrar su alegría por la iniciativa. "Estamos encantados de que el Mallorca Championships apoye nuestra iniciativa Tennis Plays for Peace (El tenis juega por la paz) en apoyo de los esfuerzos de ayuda humanitaria del circuito en Ucrania. Hasta ahora se han recaudado más de 1,1 millones de dólares, y nos gustaría agradecer a los organizadores del torneo de Mallorca esta valiosa contribución a nuestros esfuerzos colectivos. Deseamos lo mejor a todos los implicados en el Mallorca Championships, en lo que será sin duda, otro exitoso torneo", ha comentado satisfecho.

Mallorca y Calvià en particular volverán a contar con un evento tenístico masculino de primer nivel mundial. La presidenta del Consell de Mallorca Cati Cladera se ha felicitado por el evento: “Contentos de que Mallorca sea, con un evento en el municipio de Calvià, el epicentro del tenis mundial contando con los mejores jugadores, poniendo con ello la isla en el mapa internacional del deporte”, ha apuntado.

Por su parte Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha querido resaltar que “las iniciativas público-privadas son de vital importancia en la apuesta de un destino para transformarse, cimentado además en el impacto mediático que tendrá el evento con un evento deportivo internacional de semejantes características. Gracias a e|motion group que el pasado año, en un momento tan complejo arriesgó y fue vital, apostando por el torneo y la iniciativa (…) dicha confianza también se debe apoyar desde las instituciones”.

Por su parte, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha agradecido a la organización y al resto de las administraciones públicas la apuesta, de nuevo, por Calvià, para la celebración de un torneo que “tiene un sello de calidad, y es en estos productos de calidad en lo que las administraciones tenemos que volcarnos”. El alcalde ha añadido que serán unos días en los que “se hablará de lo extraordinarios que son nuestros destinos, Calvià y Mallorca, para la práctica deportiva. Una oportunidad, sin duda, para que Calvià se muestre como el destino de calidad que es”

Información del torneo.

Incluido en la gira de hierba, el ATP 250 de Mallorca recibirá algunas de las mejores raquetas del circuito como el ruso Daniil Medvedev, el australiano Nick Kyrgios o los tenistas españoles Pablo Carreño o Roberto Bautista. Las pistas del Mallorca Country Club, ubicado en Santa Ponsa (Calvià), recibirán a un total de 28 tenistas en el cuadro individual y 16 parejas en dobles. Se pueden comprar las últimas entradas disponibles en la web oficial del torneo. El evento este año contará con el 100% del aforo y y se prevé que puedan acudir 3.500 personas cada día.

La sostenibilidad como pilar fundamental del evento

El tenis ha sido el tema central de la presentación, pero no el único, ya que “tendremos a los mejores jugadores del mundo, pero el ATP250 Mallorca Championships es mucho más que un torneo de tenis”, ha expresado Edwin Weindorfer. "Queremos ser un evento de referencia para Calvià y toda la isla, es por lo que este año hemos querido dar un paso más en sostenibilidad", ha subrayado.

En este sentido, el torneo ha presentado hoy la marca de hidratación austriaca waterdrop® como uno de los principales patrocinadores del evento. Para el torneo una alianza sostenible fundamental ya que el objetivo de la marca es animar a la gente a beber más agua y de forma sostenible. Para ello, waterdrop® proveerá al Mallorca Championships banquillos inteligentes de hidratación para los jugadores en la pista, pero también de soluciones innovadoras de hidratación, incluyendo estaciones de hidratación y bar para el público. Además, el torneo y waterdrop® donarán 1 euro a Mallorca Preservation Fund por cada botella rellenable que se compre en el torneo. Se espera que con la venta de estas botellas el torneo ahorre el uso de más de 50.000 botellas de plástico durante el evento. "Nuestra misión es inspirar a la gente de todo el mundo a beber más agua de forma sostenible. Desarrollamos soluciones ecológicas para promover el consumo responsable de agua del grifo y evitar embotellar y enviar bebidas insostenibles y, en su mayoría, insalubres.", ha añadido Martin Murray, director general y fundador de waterdrop®.

Otra novedad de este año en materia de sostenibilidad se encuentra el reciclaje de las pelotas de tenis que se usarán durante el torneo. En España se usan más de 19 millones de pelotas de tenis cuyo destino final es la papelera. Gracias a GreenBall en colaboración con Rakuten el torneo busca concienciar sobre este problema reciclando y convirtiendo en energía más de 1000 pelotas que se usarán durante el torneo.