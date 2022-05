De la lucha por la igualdad a la LGTBI: el uno por uno (personal) del Barça femenino

La calidad del equipo femenino de fútbol del Barça no explica todo el alboroto que se está armando a sus pies. Detrás de esta nueva fascinación por el fútbol femenino hay algo más. Unos gestos, unos comportamientos hoy ausentes en la Liga y en los campeonatos masculinos. Y, sobre todo, un combo de jugadoras que están demostrando que hay fútbol y deporte más allá de la testosterona y del rodillo millonario del fútbol contemporáneo.

Un equipo, además, marcado por el compromiso con la igualdad y en cuyo vestuario confluyen luchas en favor de los derechos laborales y la normalización LGTBI. Aquí el uno por uno (personal) de unas mujeres que están abriendo múltiples caminos.

Alexia Putellas

(28 años, centrocampista)

Vende más camisetas que Pedri, en Navidad se agotaron los caganers con su figura y ahora ha superado a Messi en la venta de monas de Pascua. El fenómeno Alexia es la cara visible de lo que ha logrado el Barça femenino. Con la consecución del Balón de Oro se catapultó en lo mediático y pasó a convertirse en la primera futbolista española en superar el millón de seguidores en redes sociales. Aunque lo mejor es el uso que hace de su visibilidad. Rechazó que el estadio de Mollet del Vallès (su localidad natal) llevara su nombre para no quitarle el privilegio a los hermanos Gonzalvo, leyendas locales. Es habitual verla firmando camisetas a niñas que ahora saben que pueden soñar con ser Alexia.

Aitana Bonmatí

(24 años, centrocampista)

El nacimiento de Aitana (Sant Pere de Ribes) cambió la historia de España. Sus padres, Rosa y Vicent, quisieron que su hija llevara el apellido materno por delante del paterno, un cambio de orden que no estaba aceptado por la legislación. Viendo que no era posible, tomaron la iniciativa e inscribieron a Aitana con los dos apellidos de la madre, aunque eso significara que Vicent no pudiera reclamar el permiso laboral de paternidad. Ya en el año 2000, con la ley actualizada, lograron inscribirla como querían. Futbolísticamente, Aitana creció rodeada de niños y sus referentes eran forzosamente masculinos. Por eso, ahora ejerce del ídolo femenino que nunca pudo tener.

Irene Paredes

(30 años, defensa)

Irene Paredes (Legazpi, Guipúzcoa) es una futbolista sin pelos en la lengua. Tan profesional y explosiva sobre el terreno de juego como reivindicativa y natural fuera de él. Hace un año, como capitana del París Saint-Germain, explotó en una entrevista en la que reclamó el VAR en la Champions femenina. No entendía como la mejor de las competiciones no tenía videoarbitraje ni disponía de los mejores colegiados del continente. «La igualdad es esto, tener a los mejores», decía. Dos años después y ya de vuelta a España, Irene se casó con la exinternacional en hockey hierba Lucía Ybarra y este año han dado a luz a Mateo, dejando claro que maternidad y deporte de élite no están reñidos.

Andrea Pereira

(28 años, defensa)

El fútbol femenino español se ha pasado dos temporadas reivindicándose más fuera de los terrenos de juegos que dentro de ellos. Y en ese contexto, Andrea Pereira (Barcelona) y su compañera de equipo Patri Guijarro crearon FUTPRO, el primer sindicato especializado únicamente en fútbol femenino. Presidido por la abogada Amanda Gutiérrez, la asociación se creó con el objetivo de defender los derechos laborales de las jugadoras y «acabar con las injusticias que existen en la realidad». Su secretaria es Pereira, central del Barça. También ha tenido tiempo para publicar su primer libro, en el que relata las dificultades de ser diabética y deportista de élite.

Melanie Serrano

(32 años, defensa)

El lleno histórico del Camp Nou tuvo varios momentos para el recuerdo. Uno de ellos fue la ovación del estadio en el minuto 81, coincidiendo con la entrada de Melanie Serrano. La sevillana suma 19 campañas en el club y representa los cimientos del mejor Barça de la historia. Melanie ha estado durante todo el camino. Vio al equipo bajar a Segunda y entrenar en los campos anexos al Camp Nou; formó parte de la escuadra que debutó en Europa; vivió el cambio a la profesionalización, y también las derrotas que les enseñaron el camino hacia el triplete. Ahora, con siete ligas y una Champions a la espalda, disfruta de un Camp Nou a rebosar y de su recién estrenada maternidad.

Asisat Oshoala

(27 años, delantera)

En St. Judes, el campo de tierra en el que empezó a jugar, dejó escrito en un muro: "No cambies tu sueño, cambia al mundo". Y eso ha hecho. Reconocida como la mejor futbolista nigeriana de la época, Asisat no olvida de dónde viene y lidera una fundación con la que pretende explicar a las familias africanas que no hay nada malo en que sus hijas practiquen deporte. Ella sufrió el tabú en sus propias carnes, pero acabó convenciendo a su familia para cambiar los libros de Derecho por el balón. Lo hizo con un trato: si no conseguía un contrato en dos años, se casaría y tendría hijos. Lo logró. Soñó con un mundo diferente. Y cambió la historia con un balón atado a los pies.

‘Mapi’ León

(27 años, defensa)

Homosexualidad y deporte parecían estar reñidos hasta que emergió con fuerza el fútbol femenino. Las jugadoras suelen mostrar su sexualidad sin problemas, ni tabús, ni prejuicios. Y entre ellas destaca ‘Mapi’ León (Madrid), que, tras convertirse en el primer traspaso femenino de la historia entre clubes españoles, habló abiertamente de su sexualidad en una entrevista. Desde entonces defiende abiertamente al colectivo LGTBI+ y se ha convertido en una de las lesbianas más influyentes del país. Sobre todo después de su discurso en el Madrid Orgullo, donde exclamó: "No tengo necesidad de gritar al mundo que soy lesbiana, pero si nadie habla, así seguimos y nada cambia".

Fridolina Rölfo

(27 años, delantera)

Tarana Burke (fundadora del Me Too), Malala (premio Nobel de la paz) y Katri Mattsson (primera vicepresidenta de la historia de la Federación Finlandesa de Fútbol) son las mujeres que han marcado su trayectoria. En una lista en la que también se encuentran su madre y su hermana, la sueca aprovechó el último 8-M para recordar la importancia de tener mujeres referentes. Rölfo aprovecha su visibilidad para reforzar a las que abren caminos. Porque ella, que lidera una de las pocas selecciones que ha igualado el sueldo entre hombres y mujeres, es consciente del camino que queda dentro y fuera del terreno de juego en busca de la igualdad. Y no cierra los ojos. Más bien se los abre al resto.

Jennifer Hermoso

(31 años, delantera)

Máxima goleadora histórica del Barça y de la selección, Hermoso (Madrid) anotó el año pasado más goles que Mbappé, Cristiano y Messi. Y aunque no ganó el Balón de Oro, supo vivir en la sombra con la naturalidad de quien se siente privilegiada. Eso es lo que la hace especial, la sencillez de su día a día. Huyendo del mensaje memorizado de sus homólogos masculinos, vive en el foco sin cambiar ni un ápice su divertida forma de ser.

Claudia Pina

(20 años, delantera)

La de Montcada i Reixac es la líder de la nueva generación. Aquella que ha entrenado en las categorías inferiores, como se ha hecho siempre con los hombres, y que ha demostrado que la inversión da sus frutos. Siendo juvenil logró anotar 100 goles en 20 partidos y acabó debutando con el primer equipo a los 16 años (la más joven en hacerlo). Hoy disfruta junto a Alexia mientras se postula como heredera al trono.

Caroline Graham Hansen

(27 años, delantera)

"En un mundo lleno de Kardashians, sé como Lise Klaveness". La noruega abogó por apoyar el mensaje de su compatriota (presidenta de la federación de su país), quien cargó contra la FIFA por la organización del Mundial en Qatar, donde se vulneran los derechos de trabajadores, mujeres y homosexuales. No es la primera vez que habla de algo así, pues entiende que su posición le permite luchar por un mundo mejor.

Jana Fernández

(20 años, defensa)

Su ambición de niña la convirtió en la primera mujer de la Barça Academy en alcanzar el primer equipo. Llegó a la escuela del club y acabó alzando el triplete en su primera temporada con las mayores. Con tan solo 20 años, Jana (Sant Esteve Sesrovires) es ya el ejemplo a seguir. Por eso, ahora que la rodilla la ha apartado del terreno de juego durante unos meses, está convencida de que volverá más fuerte.