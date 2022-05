Además de ser un reconocido central del FC Barcelona, Gerard Piqué desarrolla una importante carrera como empresario dentro del mundo deportivo a través, entre otras, de Kosmos Global Holding S.L., una sociedad que se encuentra ahora bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción a cuenta del denominado 'caso Rubiales', por la gestión presuntamente corrupta del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Concretamente, el Ministerio Público ha abierto diligencias para analizar el contrato para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, tras la difusión pública de documentos y audios que revelan que la decisión supuso la obtención por parte de Piqué, a través de Kosmos Global Holding, de hasta 24 millones de euros en comisiones por intermediar en el acuerdo.

Esta investigación, aún muy inicial, fue incoada por la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán. Unos días más tarde, a esta organización se sumó el pseudosindicato Manos Limpias, que ha presentado denuncia contra Luis Rubiales y Piqué en los juzgados ordinarios por los mismos hechos, iniciativa aún pendiente de que el asunto se turne al juez que tenga que decidir sobre su admisión.

Las diligencias de la Fiscalía constituyen investigación pre-procesal, es decir, se estudia si hay indicios de delito en la actuación de Rubiales y Piqué antes de decidir si el asunto tiene que terminar en manos de un juez. El movimiento de Manos Limpias, sin embargo, puede arrebatar a Anticorrupción el control sobre la causa porque, si al juez al que se le asigne el caso acepta abrir un procedimiento, el Ministerio Público deberá cesar en sus indagaciones, remitirle todo lo que haya investigado y perderá el control de los tiempos y la exclusividad sobre las diligencias a realizar.

¿Comisiones multimillonarias?

Sobre Piqué, Anticorrupción analiza ya las comunicaciones que revelan que Rubiales pactó con el jugador el cobro de una la comisión multimillonaria a espaldas de la Federación, por lo que después trató de ocultar la participación de Kosmos en el contrato.

La denuncia cita algunas de estas conversaciones, que fueron publicadas por 'El Confidencial'. "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y, por lo tanto, ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", aseguró según dichas grabaciones Rubiales a Piqué el 15 de septiembre de 2019.

La cuestión central, según el denunciante, es que Rubiales "ocultó a los órganos internos de control de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su pacto con Gerard Piqué para conseguir un aumento salarial, así como que este último se llevaría una “comisión de éxito” (de hasta los 24 millones) por trasladar la Supercopa a Arabia Saudí.

El central del FC Barcelona, que simultanea su faceta de futbolista profesional con la presidencia de varias entidades que organizan eventos deportivos, entre las que está Kosmos, propuso convertir el torneo en una 'final-four' de tres partidos (dos semifinales y una final) en la que participarían los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey, "para aumentar así el valor de sus derechos televisivos".

También según estas grabaciones, Rubiales habría explicado a Piqué que organizar la 'final-four' en el Camp Nou podía ser rentable para su club. "A lo mejor, en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar dos kilos o dos kilos y medio. Entonces yo creo que ahí también tiene un margen de negocio el Barça", señaló, según los archivos incautados.

Tras varias vicisitudes, el 11 de septiembre de 2019, la Federación firmó el contrato para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí durante los siguientes seis años. El organismo se garantizó 40 millones de euros libres de impuestos por ejercicio, "una cifra que disparó el salario variable de Rubiales", apunta la denuncia ante Anticorrupción. Por su parte, la empresa de Piqué cobraría a Sela, la compañía pública saudí, otros cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios del acuerdo, 24 millones en total, en concepto de 'comisión de éxito'.