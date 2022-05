Rafa Nadal ya está en los octavos de final de su torneo favorito, Roland Garros, donde ha ganado en trece ocasiones, al deshacerse sin excesivos problemas del holandés Botic van de Zandschulp, por 6/3, 6/2, 6/4 en dos horas y diez minutos. El tenista de Manacor se verá las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassime, que se impuso al serbio Filip Krajinovic por 7-6(3), 7-6(2) y 7-5. No será un partido más para el campeón mallorquín porque a Auger-Aliassime, noveno del ranking, lo entrena Toni Nadal, tío de Rafa y su técnico desde niño y hasta 2016. Un partido del que Toni Nadal ya ha dicho que no lo presenciará en la pista. "No le diría nada a Aliassime para que gane a mi sobrino", ha comentado el técnico, que en su contrato con el canadiense tiene estipulado que no lo dirigirá en el caso de un enfrentamiento con su sobrino, como ocurre ahora.

El partido de octavos de Roland Garros 2022 entre Nadal y Auger-Aliassime se jugará en el tercer turno de la Pista central, Philippe Chatrier. Probablemente pueda comenzar en torno a las 15:00 o 16:00. hora peninsular española (Eurosport, díal 61).