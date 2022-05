La pista central de la Rafa Nadal Academy by Movistar ya se ha transformado completamente para acoger el TAU Mallorca Challenger, que reúne a algunas de las grandes estrellas del World Pádel Tour.

Desde el pasado domingo, un total de 312 jugadores compiten en una prueba que pretende situar a Mallorca dentro del calendario internacional del WPT y que presume de un notable cartel de jugadores.

Así, en el cuadro femenino, las grandes favoritas son Marta Ortega y Bea González, recientes ganadoras del Danish Padel Open 2022 y de los dos Challenger de este año (TAU Cerámica Getafe Challenger y TAU Cerámica Albacete Challenger), mientras que otra pareja que sobresale es la formada por Marta Marrero y Lucía Sainz. Por su parte, Javi Garrido y Antón Sans, Edu Alonso y Miguel Lamperti o Víctor Ruiz y Lucas Bergamini son los favoritos en el cuadro masculino.

"En primer lugar me gustaría felicitar a la Academia de Rafa, yo no la conocía y, aunque ya me habían dicho que era espectacular, tengo que decir que es de lo mejor que he visto en España sin ninguna duda. Es increíble ver la cantidad de niños que hay y ojalá que pueda volver aquí muchas veces más", subrayó Lamperti.

Además, durante el torneo se promoverá la cultura, la economía y la gastronomía de Mallorca a través de conciertos, productos kilómetro cero y tradiciones de las Islas Baleares.