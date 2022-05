El tenista de Manacor Rafa Nadal busca su 14º Roland Garros. El manacorí debuta esta tarde en su torneo predilecto contra el australiano Thompson. Tras sufrir de nuevo problemas en su pie izquierdo en Roma, que le condenaron a marcharse pronto del torneo, el balear confía en recuperar su mejor versión en París, donde le espera un duro camino con Djokovic o Alcaraz en los cruces.

"No creo que esos problemas desaparezcan en dos semanas, pero ese no es el objetivo. Lo importante es saber si serán demasiado fuertes y si me dejarán tener opciones de ganar aquí", dijo el jugador, que aseguró estar "cansado" de hablar de su pie.

A favor de Nadal está la historia: 102 victorias en Roland Garros contra tres derrotas. Ante el sueco Robin Soderling en 2009; y dos contra Djokovic, en 2015 y 2021.

El debut de Rafa Nadal en Roland Garros será este esta tarde a las 15.30 horas en la pista principal Philippe Chatrier y se podrá seguir en directo a través de Eurosport y Eurosport Player (online).