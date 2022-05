La campeona de España, la ciclista mallorquina del UAE Team Mavi García, fue la vencedora de la tercera etapa de la Vuelta a Burgos féminas 2022, en una etapa en la que se escapó con la francesa Evita Muzic a falta de 8 kilómetros para conseguir coronar y hacerse con el maillot de líder. Muzic quedó segunda y mañana portará la regularidad en la última etapa mientras que Liane Lippert (DSM) se hizo con el tercer puesto.

Tras la carrera Mavi señaló que llevaba "mucho tiempo queriendo una victoria así", en una pelea hasta el final contra la francesa. "He atacado un poco por instinto y Muzic ha venido conmigo, pero no pensaba en ganar o no sino en coger tiempo", apuntó la corredora que llega con un equipo en cuadro apoyado por tres compañeras sub23 debido a un brote de covid, que también sufrió ella.

Un grupo de 20 corredoras se escapó nada más comenzar la etapa, pero las ventajas no superaron los 30 segundos pero, a su paso por Moneo, el pelotón dio caza y marchó agrupado hasta a falta de 35 kilómetros cuando de nuevo se volvieron a descolgar siete corredoras que provocó que la líder, Jennifer Ducuara se quedara cortada. Estas siete corredoras fueron absorbidas y se formó de nuevo un grupo de 15 corredoras a falta de 17 kilómetros entre las que destacaban varias corredoras del SD Worx como Demi Vollering, mejor clasificada de la genernal o Niamh Ficher-Black, así como la campeona de España Mavi García (UAE Teams), que intentó sorprender y avanzó unos metros a falta de 14 kilómetros.

A la campeona de España se le unió la de Francia, Evita Muzic (FDJ) y fueron cogiendo metros y más de 40 segundos de diferencia, su escapada fue buena y se vieron con ganas y fuerza de llegar a Ojo Guareña mientras que por detrás, en el pelotón tanto Demi Vollering como la líder sufrieran por el ritmo que se había impuesto. La francesa cedió unos metros y Mavi aprovechó para irse definitivamente y presentarse en solitario en la línea de meta y hacerse con el maillot de líder.

La campeona de España es consciente de que el domingo será "duro" en la subida a las Lagunas de Neila porque este sábado gastó "más de lo que tenía" pero no quería "dejar pasar la oportunidad". "Que me quiten lo 'bailao'" señaló entre risas Mavi García, que estrena de este modo su palmarés de victorias en 2022.