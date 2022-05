El Manacor disputa mañana sábado al mediodía su partido más importante en la última década, el del ascenso a la Segunda RFEF, antigua Segunda B. Lo hará a las 12:00 horas en Las Rozas (Madrid), retransmitido por IB3 Televisió y por el Canal RFEF de Youtube, frente al Alcorcón B. El cuadro rojiblanco acude a esta importante cita después de quedar campeón del play off tras derrotar al Llosetense (4-1) y Poblense (2-1) y ser subcampeón de la Liga regular por detrás del Mallorca B.

El Manacor, que estará arropado por una treintena de aficionados, ha superado distintas adversidades a lo largo de la Liga, siendo una de ellas la marcha del entrenador Jaume Mut al Alavés de Primera División. Tià Arbona cogió el testigo. «Es verdad que nosotros confeccionamos un equipo para disputar el play off, no nos hemos de engañar, y para estar arriba. La gente a lo mejor desde fuera no nos veía favoritos. Pero a la hora de la verdad el equipo lo ha dado todo y ha estado allí. Todo esto en un grupo espectacular», señaló Arbona.

Un técnico que tiene claro que «este es el equipo de Jaume Mut» y si se ha llegado a la final «es gracias a él; a Miquel Gomila, que se fue por enero a Huesca; y a todos los demás». En cuanto al partido dijo: «No vamos de fiesta a Madrid. Desde el primer minuto buscaremos el triunfo. Iremos a por ellos, que no quepa ninguna duda. Es la identidad de este equipo. No les esperaremos atrás».