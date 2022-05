Un Gran Premi sin restricciones

Ja no queda res per gaudir un any més del Gran Premi Nacional!

Lluís Socias, president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, vol convidar a tots a gaudir de la festa gran del trot!!#viueltrot #GPN2022 #hipodromsonpardo #hípica #esport #natura pic.twitter.com/puZJ3hfHSC