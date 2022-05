Tras oficializarse su fichaje y visitar las instalaciones de su nuevo club, Alba Torrens disfruta de unos días de vacaciones en su Mallorca natal, desde donde atendió a Superdeporte, diario de Prensa Ibérica (grupo editorial de Diario de Mallorca). para valorar su fichaje por el Valencia Basket y lo que espera de su nueva aventura en España, donde vuelve tras ganar seis Euroligas, cuatro de ellas en el Ekaterimburgo.

¿Qué es lo que más que le convenció del Valencia Basket para concretar su fichaje?

La verdad es que no es algo que se decida y concrete de un día para otro, es un proceso de más tiempo. Por las circunstancias tuve que acabar mi Liga antes de tiempo y ha sido una decisión muy meditada, valorando muchas cosas. He seguido al equipo y he visto cómo ha crecido en los últimos años, ha jugado finales de Liga, competiciones europeas, ganó la Eurocup y tiene un nivel muy alto. Además, conozco a muchas compañeras de la selección y es un proyecto muy ilusionante en este momento de mi vida. Valoraba también estar cerca de Mallorca, volver donde todo empezó y estoy muy agradecido a que el Valencia Basket me haya dado esta oportunidad.

¿Estuvo tentada por otras ofertas de clubes de Euroliga?

Había otras ofertas también del extranjero, sí, pero la verdad es que en este momento lo que más ilusión me hacía era intentar ayudar a seguir creciendo al Valencia Basket, ilusionarme con nuevos objetivos, que el club siga creciendo, dar pasos adelante.

Imagino que ese crecimiento pasa inevitablemente por ir a por la Liga y jugar la Euroliga...

No sé qué objetivos nos marcamos como club para este año, pero sí, todo pasa por crecer, dar pasos, tener ambición y trabajar mucho porque las cosas no pasan porque sí, si no por el trabajo. Pero es verdad que este equipo está creciendo muy rápido, han ganado un título muy difícil como la Eurocup Women y hay que ilusionarse.

¿Qué le han contado del club y del equipo sus compañeras de selección?

Ellas ya han demostrado lo que sienten estando en València estos últimos años, por el club, por la ciudad, por la afición de La Fonteta. A todas nos hace ilusión formar parte de esto, por cómo se vive el baloncesto en esta ciudad y en este club.

Aunque como rival, ya tuvo la oportunidad de ver el ambiente en una gran noche como la de la Supercopa de Europa en La Fonteta. ¿Cómo lo recuerda?

Sí, también lo comprobé en partidos de la selección. En aquella Supercopa, el Valencia Basket hizo un gran trabajo y aunque fuera como rival, jugar un partido con ese ambiente hace disfrutar a cualquier jugadora.

¿Ha podido hablar ya con Rubén Burgos de cara a lo que espera la próxima temporada?

Sí, ya he hablado con Rubén y tengo muchas ganas de empezar a entrenar y a trabajar con él, para adaptarme lo antes posible al equipo y poder aportar lo máximo que pueda cuando ya estemos todas.

Por las circunstancias, al salir del Ekaterimburgo lleva mucho tiempo sin jugar. ¿Le vendrán bien las concentraciones con la selección para ir recuperando poco a poco su estado de forma?

Seguro porque cuando acabé la Liga, yo también paré del todo. Era un momento muy difícil y necesitaba parar, tanto física como mentalmente. Poco a poco he vuelto a recuperar la rutina y aunque lógicamente no estoy en mi mejor momento de forma, espero llegar de la mejor manera posible a la selección y después, ir mejorando poco a poco.

Aunque la plantilla del próximo curso no está definida, todo indica que habrá continuidad y puede tener máxima competencia en su posición con Rebecca Allen...

Sí pero siempre es una competencia sana, cada jugadora es diferente y todas tenemos el mismo objetivo. La temporada es larga, hay muchos partidos y a mí siempre me ha gustado estar en grandes equipos con grandes jugadoras porque es lo que permite luchar por ganar títulos y competir a gran nivel. Todas daremos lo máximo que podamos para el equipo.

¿Asume que aunque habrá jugadoras con más años en el club, deberá ser una de las líderes de la plantilla?

No vengo con esa mentalidad, sino con la idea de intentar sumar en todos los aspectos, adaptarme lo antes posible para que las cosas empiecen a ir bien. El equipo ya tiene sus líderes porque se lo han ganado, llevan años y les tengo mucho respeto. Yo intentaré adaptarme lo antes posible para sumar.

Tal y como ocurrió el año pasado, habrá que adaptarse rápido para luchar por el billete para la Euroliga en la Fase Previa. ¿Es su primer gran objetivo?

No sé cuándo lo tendremos que jugar o si cambia el formato o algo, pero sea como sea, lo intentaremos hacer lo mejor posible porque es un objetivo importante.

Ha ganado seis Euroligas y con tres equipos diferentes. ¿Se imagina lográndolo con un cuarto equipo, con el Valencia Basket?

Todas somos ambiciosas y soñamos siempre pero hay que ir paso a paso. Primero hay que entrar en la Euroliga y luego valorar mucho el hecho de competir por primera vez en la máxima competición europea. Después hay que ir creciendo en la competición. Soy soñadora, pero me gusta ir paso a paso y no olvidar lo cuesta lograr esa plaza y el valor que tiene.

¿Le dolió salir de Rusia por el motivo que tuvo que hacerlo?

Fue un momento muy difícil, llevaba muchos años en Rusia y solo tengo palabras de agradecimiento por el trato de diez que me dio el club, allí dejo muchas amistades y salir en esa situación fue algo muy duro.

De vuelta a España, ¿se ve muchos años en el Valencia Basket?

De momento me centro en esa temporada, no hago muchos más planes. Pero tengo mucha ilusión y cuando acabe la temporada, veremos cómo me veo a nivel personal y en el equipo.