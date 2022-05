Guillem Boscana, presidente del Imprenta Bahía San Agustín, confesó que vigilan el mercado por si "queda libre" alguna plaza en la LEB Oro, categoría que acaban de perder deportivamente. "Sí, estamos pendientes. Puedo decir que ya hemos tenido ofertas para comprar nuestra plaza en la LEB Plata", comentó después de evidenciar su resignación por haber perdido la LEB Oro en la pista. «Estamos jodidos porque no estábamos acostumbrados y no habíamos descendido nunca. Es una sensación distinta a querer ascender y no poder. La sensación es que te quitan algo que es tuyo. No queda otra es levantar la cabeza. Tenemos que hacer un proyecto en LEB Plata, si es posible e intentaré con todas mis fuerzas», se apresuró a aclarar durante el acto de patrocinio del Govern a los clubes celebrado en el Palma Arena.

El dirigente, eso sí, tiene claro que para que el proyecto siga adelante deben salir los números. «Queremos viabilidad económica y, si no la hay, el proyecto se cae. Después de 40 años siempre ha sido nuestra prioridad. Soy optimista en este aspecto, no lo suelo ser tanto en las cosas deportivas. Sé que con la ayuda de todos lo podremos conseguir», comentó ante los periodistas. Boscana no confirmó que sigan en el banquillo Pau Tomàs y Álex Pérez la próxima temporada. «Se hizo la estructura de dos entrenadores con unas circunstancias especiales que ahora tal vez no estén. Ahora esta no es nuestra prioridad», dijo. Palmer Alma Mediterránea no continuará El club anunció este miércoles que su principal patrocinador en las dos últimas temporadas no seguirá el próximo curso. "Desde el CB Imprenta Bahía San Agustín queremos comunicar que Palmer Alma Mediterránea no continuará como patrocinador principal del primer equipo de nuestro club en la temporada 2022-23. Vinculados desde hace décadas a nuestro club, la familia Palmer apostó hace ahora dos temporadas por dar un paso más y apoyarnos en un momento tremendamente delicado para todo el deporte en general y para nuestro club en particular asumiendo el patrocinio principal del primer equipo del club y desde el CB Imprenta Bahía San Agustín no podemos más que estar agradecidos al apoyo que nos brindaron tanto en la pasada temporada como en la actual. En estos dos años hemos vivido momentos llenos de emoción y partidos que difícilmente olvidaremos. En este sentido reiteramos nuestro más profundo agradecimiento a Palmer Alma Mediterránea por su apoyo y colaboración y comunicamos también que el CB Imprenta Bahía San Agustín y el Grupo Palmer dejan abierta la puerta de cara a una nueva colaboración en el futuro", reza la nota.