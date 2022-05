Augusto Fernández volvió a subirse en lo más alto del podio tres años después. El piloto mallorquín (Red Bull KTM Ajo) se impuso el pasado fin de semana en el Gran Premio de Francia, recortando puntos a la cabeza del campeonato y reenganchándose a la pelea por el título tras una primera parte de la temporada complicada. "Fue brutal. Este fin de semana desde el principio fue el mejor de la temporada. Me sentí genial y continuamos mejorando en cada entrenamiento. En carrera salimos muy bien, que era un punto muy importante, y pudimos marcar nuestro ritmo para ganar la carrera. Ha sido el premio de esta primera parte muy dura de la temporada", ha explicado esta mañana en rueda de prensa.

Volver a ganar una carrera después de tres años ha sido en parte "una liberación" para Augusto. "Está claro que trabajo cada día para ganar y después de tanto tiempo faltaba algo. El año pasado me sentí muy bien la segunda parte de la temporada, fui uno de los mejores del campeonato. Faltaba esta victoria. Muy contento por el triunfo por el equipo en el que estoy y porque nos volvemos a reenganchar a la pelea por el título que es nuestro objetivo", ha apuntado.

La victoria además coincidió en que muchos de sus rivales por el título no sacaron buen resultado. "Ha sido un buen fin de semana para sacar este resultado porque hemos aprovechado que nuestros rivales directos no han hecho su carrera. El principal objetivo desde el inicio de temporada no es ganar carreras, es ganar el campeonato. Canet salvó los muebles muy bien, pero con los otros rivales recortamos muchos puntos", ha destacado.

"Estábamos tan a lo nuestro Pedro y yo que no me di cuenta de la distancia con el tercero hasta que se cayó y me puse a mirar la pizarra. Tuve dos vueltas de pensar mucho, ya que igual el ritmo era demasiado alto y podía ser peligroso. Luego encontré un ritmo cómodo. No hice fallos, pero estoy contento de cómo la gestioné", ha añadido acerca del momento de conocer que le separaban seis segundos del siguiente en la carrera, algo poco habitual.

De hecho, rodar solo tantas vueltas fue algo "complicado" para el piloto mallorquín: "Fueron muchas vueltas rodando solo, no me pasaba el tiempo. Nunca había estado en esta situación y se me hizo duro. Entendí la pista, porque cuando estas tirando tanto no te das cuenta casi de lo que haces".

Cuestionado acerca de su futuro en la categoría y el salto a MotoGP, ha reconocido que es algo que no depende de sí mismo y que lo único que puede hacer es intentar seguir ganando carreras para hacerse un hueco. "Sin el caos de Suzuki parecía que tenía que haber mucho movimiento. No depende de mí ahora mismo, tengo que seguir haciéndolo bien en Moto2, que es la opción que en un futuro me podría llevar a MotoGP", ha concluido.