La passió de Prats

La victòria més agònica de la temporada amb el gol exclusiu d’Abdon Prats només significa que el Mallorca, ara sí, depèn del que pugui fer a Pamplona, sempre que aconsegueixi el mateix resultat que el Cadis a Vitòria. Una part de la permanència es jugarà a Euskadi. L’empat amb què arriben els mallorquins i els andalusos al darrer partit evidencia el que ha estat aquesta penúltima jornada. Ara bé, el que és més important és que el Mallorca ha fet el que havia de fer: guanyar per mantenir intactes les opcions de la permanència. El partit ha estat farcit d’un nerviosisme comprensible, però, contràriament al que va passar contra el Granada, l’equip de Javier Aguirre hi ha posat tot el que era necessari, sobretot passió, però, més que ningú l’artanenc Abdon Prats. El davanter no és una filigrana amb la pilota als peus, però sembla triat per marcar els gols de la seva vida i els que necessita el seu equip en els moments clau. El que ha fet davant el Rayo en el temps de descompte podria significar no perdre la categoria i això té un valor incalculable. Per tant, no hi ha dubte que el protagonista del partit ha estat el més mallorquinista de la plantilla. De tota manera, tot i la victòria davant el Rayo, el darrer partit a Son Moix només ha servit per tancar una temporada molt irregular, amb molt poc futbol i un contenidor ple de gols en contra. El Mallorca tindrà l’horrorós honor de ser el segon equip més golejat de la categoria, amb 63 gols en contra, i també el segon més poc golejador, amb només 34 a favor. És evident, però, que tots aquests números quedaran per a una estadística que se’n pot anar a la paperera, sempre que l’equip compleixi davant Osasuna com ho ha fet davant el Rayo. El Mallorca es trobarà a El Sadar un equip que és molt difícil jugant al seu camp, però si hi guanyàs, tindria la permanència assegurada.