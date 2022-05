El Valencia Basket ha cologado un divertido vídeo con Alba Torrens para anunciar la contratación para la próxima temporada de la pívot internacional española. La jugadora mallorquina de 32 años se ha decantado por la oferta del club 'taronja'.

Este es el vídeo completo en el que Alba Torrens anuncia que ha fichado por el Valencia BC tras una de sus habituales visitas a la L'Alqueria en los últimos meses, después de haber salido del Ekaterimburgo ruso tras las sanciones internacionales a los clubes de aquel país.

"Es verdad que he estado algunas veces aquí y he tenido la oportunidad de entrenar en L'Alqueria... Ves que son unas instalaciones magníficas en muchos sentidos para el baloncesto", admite en el vídeo.

"Aparte de esto, es lo que transmite, entras y transmite ilusión el pensar en todos estos niños y niñas que están jugando, aprendiendo con el baloncesto cada día. Y la profesionalidad, en todas las categorías, desde los más pequeños hasta los más mayores, entrenando aquí, compartiendo este momento. Es una combinación que transmite mucho, los valores que se quieren potenciar con el baloncesto", sentencia.

"Después de esta visita a las instalaciones, la verdad es que me dan muchas ganas de quedarme y poder entrenar aquí... La verdad es que me gustaría quedarme... ¡Sí, que me quedo!", así termina el vídeo antes de que el club le de la bienvenida: "Benvinguda, Alba Torrens!".