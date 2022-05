Juegos Olímpicos 2030: Cataluña ya se mueve por una candidatura sin Aragón

Durante semanas, la respuesta que daba la Generalitat de Cataluña ante la posibilidad de presentar una candidatura en solitario a los Juegos Olímpicos era la misma: no querían pasar pantalla y esperaban llegar a un acuerdo con Aragón para ir de la mano. El COE había marcado como tope el 20 de mayo para llegar a pacto. Pero en vista de que las posturas siguen muy lejanas desde que el gobierno de Javier Lambán se desmarcó del reparto de pruebas (que COE, Gobierno español y Generalitat "presentado, debatido y acordado") Cataluña empieza a moverse ya para presentarse en solitario.

La Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH), que ya dio el pistoletazo de salida a la campaña por el 'sí' al referéndum, ha sido también el abanderado de una candidatura en solitario si sigue el bloque con Aragón. "Pedimos valentía: al Govern que presente una candidatura de Cataluña al 2030 y que el COE sea valiente y coherente. Si el otro socio ha cambiado ha querido buscar algo diferente nosotros no estamos de acuerdo", ha comentado David Samper, que ocupa la presidencia de la FCEH de forma temporal mientras Mònica Bosch sea la coordinadora de la candidatura Barcelona-Pirineus 2030. "Entendemos que el acuerdo con Aragón es bueno, pero si Aragón sigue así pedimos al COE que antes de perder los Juegos agote las posibilidades y estudie este que planeta la FCEH", han comentado a esta diario fuentes de la Generalitat.

"El Gobierno de Aragón no descarta presentar una candidatura en solitario del Pirineo aragonés si Cataluña no acepta una candidatura en igualdad", contestó la semana pasada el Ejecutivo aragonés. Cabe recordar que Jaca se había postulado, sin éxito, cuatro veces (1998, 2002, 2010 y 2014). Barcelona, pese al pistoletazo de salida que dio Jordi Hereu en 2010, había renunciado a los Juegos de 2022 y 2026. "Esto no va contra Aragón pero Cataluña no ha presentado nunca y ahora nos toca", ha apuntado el presidente de la FCEH.

El entonces alcalde quería que la ciudad volviera a ser olímpica en 2022, 30 años después de los Juegos que le cambiaron la cara, y que se convirtiera en la primera que encendía el pebetero en verano e invierno, un sueño que finalmente Pekín ha hecho realidad en este 2022 con la cita invernal, después de haber sido la sede de los Juegos de verano en el 2008. La llama de Barcelona se apagó en 2013, pero ha vuelto a renacer desde que Pere Aragonès dio el primer paso oficial en julio del año pasado.

El COI ya empezó a finales del mes pasado en Salt Lake City (EEUU) las visitas a las aspirantes y la semana pasada visitó Vancouver (Canadá). Además de las dos propuestas americanas, Sapporo (Japón) se postula como una de las firmes rivales de Barcelona en caso de que finalmente se presente. A diferencia de las otras tres, la capital catalana cuenta con la ventaja de no haber organizado nunca unos Juegos de Invierno. Pero todo el ruido, no solo por el rechazo de Aragón sino de parte del territorio, no ayuda precisamente. Thomas Bach, presidente del COI, tiene previsto visitar Barcelona el 1 de junio, por lo que la incógnita debe de despejarse antes.

Los informes

La Generalitat publicó hace un mes en su web todos los informes que había preparado, entre 2018 y 2021, para presentar una candidatura en solitario a los Juegos de Invierno. De los documentos se extrae que, en base a los criterios de sostenibilidad que fija el COI, Catalunya no podía organizar los Juegos sin haber de realizar algunas pruebas fuera de su territorio.

El estudio, que consta de 16 informes y un documento técnico resumen de 183 páginas, apuntaba que Catalunya podría acoger la mayoría de las pruebas, a excepción del esquí de fondo y el patinaje de velocidad (que en el pacto rubricado por la Generalitat, Gobierno español y COE se deberían realizar en Aragón) y las pruebas de skeleton, bobsleigh o saltos (que se proponía llevar a Sarajevo, la opción preferida por el COE).