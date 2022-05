Izan Guevara está pletórico. “Es el triunfo que necesitábamos”, no se cansa de repetir allá por donde va. El triunfo de su confirmación. La victoria que llevaba buscando ya hace unos cuantos Grandes Premios y que se constató en la última curva del circuito de Jerez. Pero todo eso ya es agua pasada, porque este domingo, el piloto mallorquín es consciente de que tendrá que volver a dar el callo, en esta ocasión en Le Mans, una prueba que le gusta, “pero que nunca he probado en seco”.

“Creo que ya tocaba. Necesitamos esta victoria después de la mala racha que llevábamos con sanciones o problemas mecánicos. Hacerlo en un circuito español como Jerez, la capital de motociclismo, es mejor aún. Estamos dando guerra y eso es lo que buscaba”, aseguraba esta mañana el piloto del equipo Aspar en la sede de s’Escapada Bikes de Palma.

“A Le Mans ya fuimos el año pasado. Fue casi todo el fin de semana con lluvia, menos una sesión. El circuito me lo sé, pero en seco nunca he tenido la oportunidad de rodar bien. Ahora mismo tenemos un punto de velocidad muy bueno y creo que no tendremos muchos problemas para volver a estar, durante la carrera, en el grupo delantero. Intentaremos obtener otro podio y recortar puntos con los rivales”, analizó el mallorquín.

Tras seis carreras realizadas, Izan ocupa la tercera posición de la general, a 30 puntos de su compañero de equipo, Sergio García Dols, y a nueve del italiano Dennis Foggia. Precisamente sobre las instrucciones que reciben del equipo Aspar, ha sido cuestionado el palmesano, quien ha reconocido que el equipo les pide “prudencia” en carrera: “Todas las sesiones de entrenamientos salimos solos. Ninguno se ayuda, cada uno va a su rollo. Después, en carrera, sí que nos han dicho que haya respeto entre los dos, a no ser que sea una última vuelta de jugarte la victoria. Nos piden que haya respeto y que no haya adelantamientos bruscos”.

Guevara también se ha referido, durante la rueda de prensa que ha ofrecido, a la salida de Suzuki del Mundial y ha lamentado que “una fábrica tan importante” abandone MotoGP: “Es una pena que se vayan, pero desconozco los motivos que han podido tener y más teniendo a dos pilotos punteros como son Rins y Mir. Creo que los dos no van a tener ningún problema en encontrar otra estructura, incluso se habla que Joan (Mir) ya tiene medio asegurado su futuro”.

Una de las fábricas que aspira a conseguir el hueco que dejará libre Suzuki en MotoGP es precisamente el equipo Aspar, con quien Izan tiene contrato también la temporada que viene. El piloto mallorquín ha reconocido que sería muy bonito poder seguir creciendo en este equipo e ir avanzando paso a paso: “No sabemos quién va a ser el candidato para ocupar esa plaza, pero evidentemente sería fenomenal que lo cogiese Aspar y tener esa estructura donde poder ir paso a paso para ir creciendo”.

Cuestionado, precisamente sobre si el curso que viene será el momento de dar un salto a la cilindrada intermedia, Guevara no ha ocultado sus intenciones. “Yo ahora estoy tranquilo, tengo a mi manager que es el que me gestiona todo eso. Ya veremos cuando sea el momento, pero creo que por ahora es muy pronto. Sí que es verdad que los contratos en el Mundial se cierran temprano. Mi meta en las motos es llegar a MotoGP y por ahora estamos en el camino. Primero tenemos que pasar por la categoría intermedia, tampoco nos haremos un Binder o un Miller. Ahora nos pondremos a entrenar a tope con la 600cc por si en un casual tenemos que dar el salto a Moto2, pero ya veremos que se decide para el año que viene”, ha zanjado el mallorquín.