Neus Capellà, la ciclista todavía cadete del CC Illes Balears, se adjudicó el triunfo absoluto en la carrera estelar de la segunda edición del ‘Memorial Toni Gomila’ celebrado el pasado sábado por la tarde en Binissalem. El escenario fue un circuito urbano con el arco de meta ubicado frente al ayuntamiento. La participación de 27 féminas demuestra el magnífico momento por el que atraviesa el ciclismo femenino isleño. Después de las vueltas iniciales donde Nuria Tauler fue quien marcó el ritmo de la prueba, emergió la figura de la ganadora. Todavía no se había llegado al primero de los cinco esprints que se disputaron cada cinco vueltas cuando Neus Capellà atacó con decisión y no tardó en distanciarse del pelotón iniciando su particular andadura en solitario que le permitió alcanzar el triunfo absoluto.

Sus perseguidoras mantuvieron un ritmo constante si bien la ausencia de ataques marcó el desarrollo de la carrera solo salpicada por la lucha en los esprints bonificados donde Lydia Boylan se llevó la mejor parte para alcanzar la segunda plaza y conservar el maillot amarillo como líder de la Challenge Qromia de féminas. Completó las plazas de podio Anita Stenberg, mientras que las mallorquinas Marga Capellà y Marina Garau ocupaban respectivamente la cuarta y sexta plaza. En cuanto a las cadetes, Maria Magdalena Deyà (7ª) y Julia Murphy (12ª) completaron las plazas de honor mientras que la general de la Challenge de su división seguirá comandada por Clara Martínez. La carrera para cadetes que abrió la programación destacó por la escasa participación, con solo siete inscritos. Triunfo incontestable de Joan Roca, del Mancor de la Vall, después de distanciar a Jaume Barceló, el único capaz de aguantar su ritmo en la primera mitad de carrera, mientras que Dani González, Joan Ferrer y Pere Sales completaban las cinco primeras posiciones. En categoría infantil, con 22 contendientes para completar 18 kilómetros, doblete del CC Petra-Aguamar con triunfo para Joan Riutort seguido de su compañero Joan Miquel Bover acompañados por Marc Sanmartín en el tercer cajón. El trofeo a la mejor fémina fue para Nuria Hernández. Por su parte, Pablo Donís se impuso en división alevín por delante de Miquel Morlà y Sergio Díaz, con Marta Almansa como mejor niña. En principiantes, Miquel Tugores, Jan Vidal y Sergi Martorell fueron los mejores, con Ona Hernández, primera niña. Los familiares de Toni Gomila estuvieron presentes tanto en el desarrollo de las pruebas como en el acto de entrega de premios y trofeos.