Gran despedida de la 18ª PalmaVela, cita que organiza el Real Club Náutico de Palma y que da el pistoletazo de salida a la temporada de grandes regatas en el Mediterráneo. Hoy domingo se ha celebrado la última de las cuatro jornadas de competición con buenas condiciones de viento y a la hora prevista. Los vencedores de la 18ª PalmaVela son: Galateia (IRC/IMA Maxi Yachts), Pez de Abril (ClubSwan 42), Urbania (ORC 0-1), Elena Nova (ORC 2), Lady (ORC 3), Immac Fram (ORC 4-5), Kyo V (ORC A2), Dorsia Coviran (J80), Powwow (Dragón) y January Sails (Espíritu de Tradición).

Invencible Galateia

La última prueba para los más grandes de la flota, los IRC/IMA Maxi, fue una regata costera de 30 millas (casi 66 km) con paso doble por Illetas y Cala Figuera. Un día más, el Wally Centro Galateia , con el mallorquín Jordi Calafat, ha marcado el ritmo de la flota consiguiendo su sexta victoria parcial de un total de seis pruebas disputadas, un “Pleno al 15” en toda regla. El también Wally Cento Magic Carpet 3 marcaba un buen ritmo, sin embargo la rotura del spinnaker (una de las velas que se emplean en rumbos con el viento a favor) lo relegó a la quinta plaza de la costera, hecho que no desaprovechó el italiano Bullit, un Wally 93 de 2018 que desde el primer día ha estado en la pelea por el podio.

Armado y patroneado por Andrea Recordati, hoy ha firmado una trabajada segunda posición, subiendo un puesto en la general para finalizar segundo seguido del Magic Carpet 3 de Sir Lidnsay Owen-Jones y que cuenta con los españoles Carlos Hernández, Carlos Ruigómez, Miguel Jáuregui y Juan Meseguer entre su tripulación.

Pez de Abril vence en ClubSwan 42 tras cuatro días persiguiendo el liderato

Emocionante jornada para los ClubSwan 42. Desde el primer día de regatas, el jueves, la general de esta clase ha estado muy igualada con el Nadir de Pedro Vaquer (CVP Andratx) siempre en lo más alto pero sintiendo sin descanso la presión de Pez de Abril, de José Mª Meseguer. Lo que pasase hoy en el campo de regatas sería determinante en la general. Además de la pelea entre Pez de Abril y Nadir se sumaba un tercero en discordia, el alemán Dralion, que el primer día no pudo competir por la indisposición de uno de sus tripulantes pero que en cuanto tocó el campo de regatas de la bahía de Palma no dejó de mejorar con cada manga, llegando a ganar la primera de hoy. En cualquier caso, Pez de Abril no falló. Fue de menos a más, segundo en la primera manga del día, vencedor en la segunda y ganador de la 18ª PalmaVela, mientras que Nadir no pudo pasar de unos parciales 4-3 que no le permitieron revalidar el título conseguido el año pasado.

Su armador y patrón, José Mª Meseguer, reconocía que “ha sido una regata muy completa en la que hemos tenido todo tipo de vientos. Ha sido una preciosidad, hemos hecho todas las mangas y lo difícil ha sido mantener el ritmo. Hemos sido capaces de ir de menos a más, mejorando cada vez más como equipo y eso es lo que ha marcado la diferencia”, declaraba.

Urbania, campeón en ORC 0-1. Elena Nova, en ORC 2

Vencedor de la regata costera de 24,6 millas (casi 46 km) disputada hoy, la embarcación del CN El Balís Urbania ha logrado recuperar el liderato que ayer le arrebataba el Aifos 500 y se proclama vencedor de la 18ª PalmaVela en ORC 0-1. El barco de la Armada Española, con el almirante Jaime Rodríguez-Toubes al mando, fue cuarto en la costera. Completa el podio de esta clase el barco del RCN de Valencia Brujo. Tomás Gasset, patrón vencedor, declaraba haber disfrutado mucho de esta PalmaVela y tenía palabras de reconocimiento para sus rivales: “Ha sido una semana apasionante. Felicitar a nuestros rivales, Aifos 500 y Brujo, con quienes hemos peleado día a día hasta que finalmente tuvimos la gran suerte de llevarnos la victoria. Ha sido una regata muy reñida”.

La clase ORC 2-3 ha hecho hoy una prueba Barlovento-Sotavento que ha ganado un barco que ayer no estaba en el podio, M8 (RCN Valencia). Sin embargo esta victoria no ha sido suficiente para batir al Elena Nova de Christian Plump (RCNP), que hoy salía al agua con una ventaja de cuatro puntos sobre el segundo y seis sobre el tercero. Javier Sanz, del Elena Nova, señalaba que él y sus compañeros estaba contentos con su rendimiento y la victoria: “Hemos navegado bien, el táctico ha interpretado perfectamente la regata, la hemos leído muy bien y sobre todo ayer, en la regata costera. No hemos tenido fallos, que es lo importante, y hemos sido regulares en todas las pruebas”.

La segunda regata del día para los ORC 2-3 tuvo que ser anulada por un role de 90º al filo de la hora límite, al igual que sucedió a la clase ORC 3, en la que el Lady de Nicolás González ha confirmado su claro liderato –cuatro pruebas, cuatro primeros- y se proclama, imbatible, vencedor de la 18ª PalmaVela. “El rendimiento del barco ha sido excelente, hicimos cuatro primeros y muy cómodos y eso que había barcos bien preparados”, decía su armador y patrón. “La clave ha sido que tenemos una buena tripulación, navegamos juntos desde hace tiempo y teníamos muchas ganas de navegar”.

Casi en la misma línea, está en ORC 4-5 el alemán Immac Fram, campeón de la 18ª PalmaVela. Patroneado por Kai Mares, los del Club Náutico de Kiel, han ganado todas las mangas de esta 18ª edición a excepción de una. Just the Job ha sido segundo y Meerblick Fun, tercero. Dorsia Covirán de la bimedallista olímpica Natalia Vía-Dufresne (3-1-1-3-2-1-1-1-2) y Kyo V (1-1) confirman su victoria en J80 y ORC A2, respectivamente, mientras que las clases Dragon y Espíritu de Tradición cierran esta 18ª PalmaVela con dos nuevos vencedores que han subido a lo más alto del podio en esta última jornada: Powwow y January Sails.

La entrega de trofeos, fin de la 18ª PalmaVela

La entrega de trofeos se ha celebrado a las 18:30 horas en las terrazas del Real Club Náutico de Palma y, entre otros, han estado presentes Emerico Fuster, presidente del RCNP; Javier Sanz, presidente de la RFEV; Catalina Darder, presidenta de la FBV; Francés Antic, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares; Francisco Ducrós, regidor de deportes del Ajuntament de Palma; Dámaso Belenguer, comandante del Sector Naval de Baleares; y Mónica Rechia, representante de la International Maxi Association (IMA). Un año más, y van nueve, los trofeos de PalmaVela han sido el trabajo de un artista vinculado a la mar. En esta ocasión, ha sido Patrick Harris, quien también ha asistido a la entrega.

PODIOS FINALES

(Posición/Barco/Patrón/Puestos/Puntos)

IRC/IMA MAXI YACHTS

1. Galateia, David M. Leuschen, (1)+1+1+1+1+1=5

2. Bullit, Andra Recordati, (4)+3+2+4+2+2=13

3. Magic Carpet 3, Sir Lindsay Owen-Jones, 3+2+4+2+3+(5)=14

CLUBSWAN 42

1. Pez de Abril, José María Meseguer, 2+4+1+1+2+1+2+1=14

2. Nadir, Pedro Vaquer, 1+1+2+3+1+2+4+3=17

3. Dralion, Pit Finis, (6/DNC)+6/DNC+3+4+3+3+1+2=28

ORC 0-1

1. Urbania, Tomas Gasset, 5+1+(8)+1+1=8

2. Aifos 500, Jaime Rodríguez Toubes, 1+(5)+1+3+4=9

3. Brujo, Alberto de Castro, (7)+2+2+2+3=9

ORC 2

1. Elena Nova, Christian Plum/Javier Sanz, 1+1+2=4

2. M8, José Juan Torres, 3+4+1=8

3. Plan B, Christoph Mann, 2+5+3=10

ORC 3

1. Lady, Nicolás González, (1)+1+1+1=3

2. Sirpi, Jose Matheu, 2+2+(10/DNC)+3=7

3. Viking IX, Erik Tejedor, (5)+4+2+2=8

ORC 4-5

1. Immac Fram, Kai Mares, 1+)4)+1+1+1=4

2. Just the Job, Scott Beattie, (6)+1+3+3+2=9

3. Meerblick Fun, Gabriele Pohlmann, (3)+2+2+2+3=9

J80

1. Dorsia Covirán, Natalia Vía-Dufresne, (3)+1+1+3+2+1+1+1+2=12

2. AGD Desamiantados, Helena Alegre, 2+2+3+2+1+2+3+(4)+1=16

3. Aloja, Kristyn Gills, 1+3+2+1+3+3+2+(5)+3=18

Dragón

1. Powwow, Michael Zankel, 2+2+4+3+2+2+(5)+2=17

2. Yeahnah, Ben Kolff, 1+1+5+2+(7)+1+3+6=19

3. Mr. Nova, Jorge Forteza, 3+(13/DNC)+2+4+4+4+1+3=21

Espíritu de Tradición

1. January Sails, Gabriel Catalá, 1+2+1=4

2. Legolas, Jens Ricke, 2+1+2=5

3. Nostromino, Jesper Bank, 3+3+3=9

ORC A2

1. Kyo V, Guillermo Durán, 1+1=2

2. Blue Flag, Matías Gil, 2+2=4

3. Smerit, Tito Moure, 5+3=8