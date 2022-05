Rafa Nadal: esperando Roland Garros

No es la primera vez que vemos a un Nadal dubitativo en los torneos previos a Roland Garros. La edad no perdona, y la tiranía del tenista de Manacor en los citas de tierra no resulta tan acaparadora como antaño, y más regresando de una lesión incómoda y dolorosa como la fisura en la costilla que le ha obligado a parar seis semanas. El programa de Nadal para llegar a París en plena forma sigue su curso. «Creo que llegaré bien», dijo en su primera comparecencia en Madrid. El partido ante Alcaraz ante su indiscutible heredero supone un peldaño más en su preparación para llegar a Roland Garros en plenas condiciones. Roma, la semana que viene, es la última cita antes de París, y se debe ver a un Nadal más atinado, tanto tenística como físicamente.

